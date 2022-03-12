Самые экзотические статьи уголовного кодекса в СССР

В советское время, как часто слышат сегодня молодые люди, все были равны, нищих не было, все работали добросовестно, а уж о такой пакости, как гомосексуализм и прочие извращения никто и не слыхивал! Однако, стоит взглянуть в уголовный кодекс СССР, как станет ясно, что далеко не все так однозначно. УК СССР способен поразить современных россиян очень необычными статьями.











Нищенство

Тунеядство

Спекуляция

Самогоноварение

Контрреволюционная деятельность

Мужеложство