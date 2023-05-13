Как Нидерланды стали богатейшим государством в Европе

Нидерланды существенно не выделяются среди других европейских государств: территория небольшая по площади, полезные ископаемые отсутствуют. Несмотря на это, государство является одним из самых богатых в Европе. Многим странам до Нидерландов очень далеко. В чем же секрет?
Государство Нидерланды является одним из самых богатых в Европе / Фото: goodfon.ru
С чего все начиналось
Основным положительным фактором для страны является ее расположение / Фото: klaipeda1945.org
Сегодняшнее положение страны тесно связано с ее прошлым. Основным положительным фактором является ее расположение. Находится она у моря, и в XV-XVI веках этот фактор стал стартом для развития кораблестроения. Уже с конца XVI-начала XVII веков моряки Голландии были практически во всех не только морях, но и океанах. После освоения очередной территории, она объявлялась как собственность Нидерландов. В Голландию вывозилось все, что представляло собой ценность. Купцы за счет заморских вещей и пряностей становились все богаче и богаче. В то время корабли Нидерландов являлись лучшими в мире.
Экономика
В Нидерландах хорошо развито сельское хозяйство / Фото: goodfon.ru
Постепенно колонии Нидерландами были утрачены. Но когда это произошло, в стране уже было хорошо развито сельское хозяйство. Да и в целом экономическое положение Голландии в мире было на высочайшем уровне.
Нидерланды славятся своими коровами мясной породы / Фото: arhivach.net
Голландские плантации тюльпанов известны практически всем / Фото: immigrator.org
Коровы мясной породы и плантации тюльпанов известны практически всем. Аграрный сельскохозяйственный комплекс развит здесь очень хорошо. Несмотря на небольшую территорию, сельхозпродукция экспортируется на огромные суммы денег. Доход приносит каждый кусочек земли. Что касается экспорта продуктов, то Нидерланды являются неоспоримым лидером на мировом рынке, уступая позиции только Америке. Если же сравнить территории двух государств, то чашу весов перевешивают все-таки Нидерланды по своей эффективности.
В стране есть собственные заводы, на которых изготавливают технику. Конечно, сырье для производства импортное, но для внутренних нужд этого вполне достаточно. В данном случае плюсом является соседство и сотрудничество с Германией и ее профильными фирмами.
Еще одним хорошим источником дохода является туризм / Фото: booking.com
Страна славится своими достопримечательностями / Фото: fonwall.ru
Еще одним хорошим источником дохода является туризм. В Нидерланды каждый год приезжает большое количество путешественников. Посмотреть здесь есть на что, например, архитектура времен развитого феодализма.
Из всех портов, существующих в Нидерландах, наиболее крупный – Роттердам / Фото: alcargo.ru
Море, как и раньше, остается одним из основных источников привлечения в страну средств. Хорошо развитые порты являются огромной перевалочной базой для продукции, попадающей в Европу со всех уголков планеты. Из всех портов, существующих в Нидерландах, наиболее крупный – Роттердам. По объемам здесь ежегодно обрабатывается около 650 000 000 тонн товаров. Соответственно, прибыль более чем высокая.
Нидерланды научились получать выгоду практически со всего, и это дало колоссальный результат / Фото: imgur.com
Еще один момент, на который стоит обратить внимание – предоставление инвесторам «налоговых льгот». В реальности – это отмывание средств во время регистрации в данном государстве зарубежных компаний. Нидерланды научились получать выгоду практически со всего, и это дало колоссальный результат.
Нидерланды - удивительно красивая страна / Фото: tour-pronl.com
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