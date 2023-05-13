Как Нидерланды стали богатейшим государством в Европе

Государство Нидерланды является одним из самых богатых в Европе / Фото: goodfon.ru

С чего все начиналось

Основным положительным фактором для страны является ее расположение / Фото: klaipeda1945.org

Экономика

В Нидерландах хорошо развито сельское хозяйство / Фото: goodfon.ru

Нидерланды славятся своими коровами мясной породы / Фото: arhivach.net

Голландские плантации тюльпанов известны практически всем / Фото: immigrator.org

Еще одним хорошим источником дохода является туризм / Фото: booking.com

Страна славится своими достопримечательностями / Фото: fonwall.ru

Из всех портов, существующих в Нидерландах, наиболее крупный – Роттердам / Фото: alcargo.ru

Нидерланды научились получать выгоду практически со всего, и это дало колоссальный результат / Фото: imgur.com

Нидерланды - удивительно красивая страна / Фото: tour-pronl.com