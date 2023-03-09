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20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

Для создания этих фотографий не использовалось никаких графических редакторов, только внимание и творческий взгляд фотографа.

Паук сплел паутинку в листке.


Источник фотографий: Adme.ru

Источник фотографий: Adme.ru


 

Вид на миллион долларов.


2

Первый полет.


3

Божья коровка, летящая на семени одуванчика.


4

Полураспустившийся подсолнух.


5

Удар молнии в Нью-Йоркском заливе.


6

Ученые изучают направление и интенсивность ветра с помощью окрашенного дыма.


7

Самая крутая утка в мире.


8

На Луне.


9

Статуя Будды, держащая… самолет.


10

Чайка, выхватившая мороженое у прохожего.


11

Облако, похожее на цунами.


12

Богомол на велосипеде.


13

Игра в машинки.


14

Пловец на чемпионате по плаванию на короткие дистанции.


15

Массовый заплыв на водных лыжах.


16

Замерзший снег, оставшийся на деревьях после наводнения.


17

Дети плывут по кристально чистому озеру в Малайзии.


18

Взгляд вниз с горы Львиная Голова.


19

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20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришь

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20 фотографий, на которые смотришь и глазам не веришьПодписаться на мой Instagram
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