19 познавательных снимков, которые позволят взглянуть на обыденные вещи под другим углом

Интересные снимки для любознательных.
Ни для кого не секрет, что наша планета полна загадок, но вместе с тем мы не перестаем удивляться явлениям, которые происходят вокруг нас. В сегодняшнем материале собраны 19 познавательных фотографий, которые позволят взглянуть на обыденные вещи под другим углом.
1. Коса в Черном море, которая сверху похожа на большого кита
Тендровская коса.
2. Граница города Феникс и резервации племени Навахо выглядит, как граница между двумя мирами
Контраст между городом и резервацией племени.
3. Нефтяная платформа, которая возвышается над водой
Нефтяная платформа Draugen.
4. Дерево, видоизмененное порывами сильного ветра
Согнутое дерево.
5. Креативный фасад одного из жилых домов Портленда
Кирпичная кладка.
6. «Атлантик» - первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд 1830 год.
7. Плющ в форме дерева на фасаде бетонного здания
Художественный плющ.
8. Чемпионат по поеданию острого перца
Странный фестиваль в Пекине.
9. Рисунок совы, возрастом около 32 тысяч лет
Доисторический рисунок в пещере.
10. Умилительный барашек, который долгое время жил на воле
Заросший баран Крис.
11. Бейсбольный стадион перепрофилированный в жилой квартал
Стадион в Осаке.
12. Покрышка болида после гонки на Формуле 1
Сожженная резина.
13. Ничего сверхъестественного, просто улитка пьет воду
Водопой.
14. Ледник необычной формы в Гренландии
«Слоновья нога».
15. Лесное озеро, похожее на смайлик
Озеро в Якутии.
16. Ураган на Юпитере, который длится уже 350 лет
Гигантский ураган.
17. Парочка с разницей в возрасте 99 лет
Дед и внук.
18. Человек на фоне огромный гидравлический пресс
Гидравлический пресс 18500 тонн.
19. Самая длинноногая американка
Самые длинные ноги США.
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