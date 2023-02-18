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Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Восхищаясь культовыми музыкантами, которые добились мировой славы и собрали вокруг себя миллионные армии поклонников, мы часто забываем, что задолго до того, как они стали знаменитыми, у них тоже было детство и пубертатный период, который не у всех проходит гладко. Дома практически у каждого из нас хранятся школьные фотографии, на которые невозможно смотреть без чувства неловкости, и наших кумиров это тоже касается. Пусть наша подборка фотографий напомнит вам об этом.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?


Дэвид Боуи.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Фредди Меркьюри.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Бьорк.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Дебора Харри.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Стивен Тайлер.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Мик Джаггер.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Джими Хендрикс.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Боб Дилан.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Джонни Кэш.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Элвис Пресли.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Джон Леннон.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Курт Кобейн.

Детские фотографии культовых музыкантов: а ваш кумир был красивым ребенком?

Кортни Лав.

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