Проект «Кортеж» времен Сталина, или Каким был «кузов № 1» в стране Советов

Главный автомобиль страны.
В 2018 году в России появится новый правительственный лимузин, созданный отечественными кудесниками отечественного автопрома. Этот проект станет одним из самых масштабных за последние годы. Впрочем, лидеры государств во все времена уделяли особое внимание представительским авто. Одним из самых загадочных автомобилей можно по праву считать тот, на котором ездил Сталин.
Выглядит стильно.
Сегодня некоторые историки называют машину вождя «Царь-автомобиль». И надо признать, это название полностью подходит ЗИС-115. На самом деле это была не единственная машина Иосифа Виссарионовича, однако ей было суждено стать одной из лучших. История создания ЗИС-115 достойна того, чтобы стать легендой.
Все было продуманно до мелочей.
Началось все в тяжёлый 1943 год, в самый разгар Великой Отечественной войны, когда Советскому союзу, наконец, удалось перехватить инициативу. Пускай до победы было еще далеко, и на фронте гремели сражения, уже было понятно, что рано или поздно война закончится. Именно тогда начали разрабатывать принципиально новые модели автомобилей, которые в послевоенное время вышли бы на дороги страны.
Исключительные характеристики.
Одним из таких проектов и стал «110». Разработкой занялся Завод Им. Лихачева, который тогда назывался Завод им. Сталина. За основу советского автомобиля будущего взяли американский Packard. Обе машины очень похожи, особенно в вопросе дизайна. Выбрали, кстати, не просто так – Packard очень нравился Вождю.
Кузов номер один нужно было бронировать.
Однако 110-ая модель была автомобилем исключительно гражданским. Для нужд Сталина машину существенно доработали, в результате чего она получила маркировку «115». Внешне модели ничем не отличались, однако начинка у главного государственного автомобиля была намного лучше.
Окна - интересный элемент.
Самая главная часть авто – бронированный кузов. В отличие от европейских и американских аналогов, ЗИС-115 защищался не отдельными панелями, а цельной сварочно-клепанной конструкцией. Броня даже имела свой индекс - «Изделие-100». Существует «легенда», что на каждом листе конструкции были выгравированы данные мастера, которые ее изготавливал. Стекла у «Царь-мобиля» также были бронированные, с толщиной в 75 мм. Интереснейшим элементом были гидравлические стеклоподъемники.
Вмещал семь человек.
В движение ЗИС-115 приводился 8-цилиндровым двигателем, который был целиком и полностью собран в СССР. Любопытно, что на другие ЗИС-115 для членов верхушки страны ставились моторы V6 на 162 лошадиные силы. Сталинский вариант также имел дополнительный радиатор, механическую 4-ступенчатую коробку передач, без проблем разгонялся до 110 км\ч и «кушал» по 30 литров топлива на 100 км.
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