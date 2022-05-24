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17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки


Суровые русские лифты.

Суровые русские лифты.

Каждый человек, живущий в доме с лифтом, может рассказать о буднях этого грузоподъемника много интересного и веселого. Ну а те, кто лишен возможности регулярно лицезреть все эти красоты в своем подъезде может порадоваться за жителей 17 домов из нашего обзора, в которых все так нестандартно, так самобытно, так ярко.

1. Свинья с хорошим музыкальным вкусом


Душевные пожелания.

Душевные пожелания.

 

2. Островок доброты в нашем жестоком мире


Стена добра.

Стена добра.

 

3. Лифт - круче социальных сетей


Милая переписка.

Милая переписка.

 

4. Угонщики лифтов будут жестоко наказаны сотрудниками ДПС


ДПС против незваных гостей.

ДПС против незваных гостей.

 

5. Законы логики здесь бессильны


Инструкция по эксплуатации.

Инструкция по эксплуатации.

 

6. Кнопка «1» - 7 этаж, что тут непонятного


17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки

«Нормальная» нумерация.

 

 

7. Никого не смущает отсутствие второго и третьего этажа!?


Сложнейшая система.

Сложнейшая система.

 

8. Спасибо за инструкция, ТСЖ!


Временные неудобства.

Временные неудобства.

 

9. «Без плана, мы бы не справились!»


Сложный план эвакуации.

Сложный план эвакуации.

 

10. Лишь потерявши - плачем...


Ракетный ранец и пожелания скорейшего выздоровления.

Ракетный ранец и пожелания скорейшего выздоровления.

 

11. «Как ему отказать!? Он же такой милый!»


Кот-хулиган.

Кот-хулиган.

 

12. Ох уж эти современные Золушки!


Потеря.

Потеря.

 

13. «Да, иногда, бывает и так, что вниз - это вверх, а вверх - это вниз...»


17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки

Лифт, который противоречит законам логики.

 

14. Уснул в пути


Долгая дорога.

Долгая дорога.

 

15. Лифт - это не только подъемная машина, но и прекрасное место для занятий спортом или демонстрации растяжки


17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки

«Дверь не придержите?»

 

16. «Интересно, а как же я по-вашему доставлю свою машину на 7-ой этаж!?»


Чудовищные правила.

Чудовищные правила.

 

17. Лифт премиум-класса для комфортабельных поездок


Унитаз в лифте.

Унитаз в лифте.

 

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17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажки

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17 снимков, доказывающих, что лифт - это сердце любой многоэтажкиПодписаться на мой Instagram
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