Американские мегаполисы 100 лет назад

Предлагаем вашему вниманию удивительнейшие фотографии крупнейших американских городов, сделанные более 100 лет назад. Настоящее погружение во времена столетней давности!







Атлантик-Сити, 1910 год.







Главная улица Мемфиса, к северу от авеню Gayoso, 1910.







Вокзал Луисвилл и Нэшвилл, Флорида, 1910.







Форсайт-стрит, Джексонвилль, штат Флорида, 1910 год.







Люди купаются и прогуливаются по пляжу, Атлантик-Сити, 1915 год.







Грант авеню после землетрясения в Сан-Франциско, 1906 год.







Повозки для перевозки молочных продуктов Томпсона, Вашингтон, 1927 год.







Вудворд авеню, Детройт, штат Мичиган, 1917 год.







Площадь Кадиллак, Детройт, штат Мичиган, 1916 год.







Девятая улица, Вашингтон, 1915 год.







Главная улица Ричмонда, штат Вирджиния, 1905 год.







Пятая авеню и 42-ая улица, Нью-Йорк, 1910 год.







Броуд-стрит к северу от Спрус-стрит, Филадельфия, 1905 год.







Вид на Манхэттенский мост из Бруклина, 1909 год.







Пожар на западной 55-ой улице, Бродвей, 1915 год.







Пятая авеню на 51-ой улице, Нью-Йорк, 1913 год.







Вабаш авеню, Чикаго, 1907 год.







Нью-Йоркская публичная библиотека, Нью-Йорк, 1915 год.







Уолл-стрит, Нью-Йорк, 1911 год.







Восточная Пятая авеню, Нью-Йорк, 1913 год.







Манхэттен, 1907 год.







Северная часть Пятой авеню, 1913 год.







Сити Холл — здание мэрии Нью-Йорка.

Декстер-авеню и Капитолий, Монтгомери, штат Алабама, 1906 год.Валнут-стрит, Цинциннати, штат Огайо, 1910 год . Вашингтон, 1913 год.Бродвей и Таймс билдинг, Нью-Йорк, 1915 год. Площадь правительства в Цинциннати, штат Огайо, 1905 год.Бостон, штат Массачусетс, 1906 год.Нью-Йорк, 1905 год . Центральный вокзал и отель, Манхэттен , Нью-Йорк, 1903 год.Здания Казначейства, Вашингтон, 1913 год.Почтовое отделение, Бруклин, Нью-Йорк, 1906 год.Вашингтон, 1914 год.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)