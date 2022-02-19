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Американские мегаполисы 100 лет назад

Предлагаем вашему вниманию удивительнейшие фотографии крупнейших американских городов, сделанные более 100 лет назад. Настоящее погружение во времена столетней давности!

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Атлантик-Сити, 1910 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Главная улица Мемфиса, к северу от авеню Gayoso, 1910.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вокзал Луисвилл и Нэшвилл, Флорида, 1910.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Форсайт-стрит, Джексонвилль, штат Флорида, 1910 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Люди купаются и прогуливаются по пляжу, Атлантик-Сити, 1915 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Грант авеню после землетрясения в Сан-Франциско, 1906 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Повозки для перевозки молочных продуктов Томпсона, Вашингтон, 1927 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вудворд авеню, Детройт, штат Мичиган, 1917 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Площадь Кадиллак, Детройт, штат Мичиган, 1916 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Девятая улица, Вашингтон, 1915 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Главная улица Ричмонда, штат Вирджиния, 1905 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Пятая авеню и 42-ая улица, Нью-Йорк, 1910 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Броуд-стрит к северу от Спрус-стрит, Филадельфия, 1905 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вид на Манхэттенский мост из Бруклина, 1909 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Пожар на западной 55-ой улице, Бродвей, 1915 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Пятая авеню на 51-ой улице, Нью-Йорк, 1913 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вабаш авеню, Чикаго, 1907 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Нью-Йоркская публичная библиотека, Нью-Йорк, 1915 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Уолл-стрит, Нью-Йорк, 1911 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Восточная Пятая авеню, Нью-Йорк, 1913 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Манхэттен, 1907 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Северная часть Пятой авеню, 1913 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Сити Холл — здание мэрии Нью-Йорка.



Американские мегаполисы сто лет тому назад

Декстер-авеню и Капитолий, Монтгомери, штат Алабама, 1906 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Валнут-стрит, Цинциннати, штат Огайо, 1910 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вашингтон, 1913 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Бродвей и Таймс билдинг, Нью-Йорк, 1915 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Площадь правительства в Цинциннати, штат Огайо, 1905 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Бостон, штат Массачусетс, 1906 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Нью-Йорк, 1905 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Центральный вокзал и отель, Манхэттен, Нью-Йорк, 1903 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Здания Казначейства, Вашингтон, 1913 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Почтовое отделение, Бруклин, Нью-Йорк, 1906 год.

Американские мегаполисы сто лет тому назад

Вашингтон, 1914 год.

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