Как из одной орхидеи сделать две

Старенькую орхидею можно и нужно омолодить и получить сразу два растения. Для этого не нужно делать ничего особенного — достаточно иметь на руках острые ножницы и супер-клей.



Разрезать орхидею следует обеззараженными ножницами или, даже лучше, канцелярским ножом ровно по центру так, чтобы часть надземных корней была у верхушки орхидеи (плюс один из цветоносов), а у нижней части с основной массой корней также остались листья.



Если у отрезанной орхидеи больше двух листьев, их желательно подрезать, поскольку они забирают на себя питание. Срез обработайте обыкновенным супер-клеем: он создаст защитную плёнку, через которую никакие бактерии и грибок не проникнет!



Также супер-клеем обработайте срез на самой орхидее.



Что теперь следует делать? Новую, отрезанную орхидею просто посадите в кору + мох и создайте ей условия для жизни (влажность, освещение, температурный режим). То же самое соблюдайте и со второй орхидеей. Через 1-2 месяца орхидеи начнут выпускать новые листья.



Если старенькая орхидея начала формировать новые листья и детку под старыми большими листьями, то их желательно срезать, чтобы детка получала весь необходимый свет.





Вот так детка растёт на старом растении:



В итоге, через 6-8 месяцев можно смело говорить о положительных результатах проведённой операции.

Новая орхидея прекрасно прижилась, теперь формирует новые листочки.И выпустила много новых сочных зелёных корней!