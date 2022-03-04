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Как из одной орхидеи сделать две

Старенькую орхидею можно и нужно омолодить и получить сразу два растения. Для этого не нужно делать ничего особенного — достаточно иметь на руках острые ножницы и супер-клей.
Как из одной орхидеи сделать две
Разрезать орхидею следует обеззараженными ножницами или, даже лучше, канцелярским ножом ровно по центру так, чтобы часть надземных корней была у верхушки орхидеи (плюс один из цветоносов), а у нижней части с основной массой корней также остались листья.
Как из одной орхидеи сделать две
Если у отрезанной орхидеи больше двух листьев, их желательно подрезать, поскольку они забирают на себя питание. Срез обработайте обыкновенным супер-клеем: он создаст защитную плёнку, через которую никакие бактерии и грибок не проникнет!
Как из одной орхидеи сделать две
Также супер-клеем обработайте срез на самой орхидее.
Как из одной орхидеи сделать две
Что теперь следует делать? Новую, отрезанную орхидею просто посадите в кору + мох и создайте ей условия для жизни (влажность, освещение, температурный режим). То же самое соблюдайте и со второй орхидеей. Через 1-2 месяца орхидеи начнут выпускать новые листья.
Как из одной орхидеи сделать две
Если старенькая орхидея начала формировать новые листья и детку под старыми большими листьями, то их желательно срезать, чтобы детка получала весь необходимый свет.

Как из одной орхидеи сделать две
Вот так детка растёт на старом растении:
Как из одной орхидеи сделать две
В итоге, через 6-8 месяцев можно смело говорить о положительных результатах проведённой операции.

Новая орхидея прекрасно прижилась, теперь формирует новые листочки.
Как из одной орхидеи сделать две
И выпустила много новых сочных зелёных корней!
Как из одной орхидеи сделать две
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Орхидеяразмножение
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