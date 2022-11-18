Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures была основана в 1912 году иммигрантом из Германии Карлом Леммле. Поначалу руководители других киностудий посмеивались над «Городом Юнивёрсал» и прозвали его «Блажью Леммле». Однако амбициозный кино-пионер вскоре создал для своих фильмов целое созвездие народных любимцев вместо анонимных актёров, и при помощи 300 сотрудников создал сотни немых вестернов, на которые публика валила валом.







Съёмки проходили в долине Сан-Фернандо (Калифорния, США), в специально построенном фальшивом городе, к которому постепенно добавлялись новые дома, складываясь в целые улицы. Потом по улицам стали водить туристов, приоткрывая перед ними завесу тайны кинопроизводства.







В 1920-х годах кино «заговорило» и тишина на съёмочной площадке стала превыше всего. Поэтому экскурсии прекратились, и возобновились только в 1964 году. А за год до этого фотограф магазина LIFE сделал серию снимков «фальшивого города». Эти снимки вы видите в этой подборке.



















































































Universal City сейчас







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