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Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures была основана в 1912 году иммигрантом из Германии Карлом Леммле. Поначалу руководители других киностудий посмеивались над «Городом Юнивёрсал» и прозвали его «Блажью Леммле». Однако амбициозный кино-пионер вскоре создал для своих фильмов целое созвездие народных любимцев вместо анонимных актёров, и при помощи 300 сотрудников создал сотни немых вестернов, на которые публика валила валом.

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Съёмки проходили в долине Сан-Фернандо (Калифорния, США), в специально построенном фальшивом городе, к которому постепенно добавлялись новые дома, складываясь в целые улицы. Потом по улицам стали водить туристов, приоткрывая перед ними завесу тайны кинопроизводства.

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

В 1920-х годах кино «заговорило» и тишина на съёмочной площадке стала превыше всего. Поэтому экскурсии прекратились, и возобновились только в 1964 году. А за год до этого фотограф магазина LIFE сделал серию снимков «фальшивого города». Эти снимки вы видите в этой подборке.

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

Universal City сейчас

Изнанка фальшивого города киностудии Universal Pictures

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