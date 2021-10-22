Национальный парк «Хванге» и лев Сесил

Сесил — 13-летний юго-западный африканский лев, изначально живший в национальном парке «Хванге» в Зимбабве. Он был был главной достопримечательностью парка, самым известным животным страны и объектом наблюдения и изучения Оксфордского университета в рамках большого исследования.



1 июля 2015 года лев Сесил был застрелен американским стоматологом Уолтером Палмером. Его убийство вызвало тогда большой международный резонанс.



Прогуляемся по парку, вспомним знаменитого льва и посмотрим, как развивались события далее.







Национальный парк «Хванге» расположен в провинции Северный Матабелеленд (Зимбабве). Здесь и жил самый известный его постоялец — лев Сесил.







Лев Сесил был известен в социальных сетях, его фотографии часто использовали в рекламных кампаниях путешествий в Зимбабве. Всё было спокойно, пока летом 2015 года в парк не прибыл американский стоматолог Уолтер Палмер, охотник за трофеями, который заплатил профессиональному охотнику Тео Бронкорсту за возможность убить льва 50 000 долларов.



Львиные разборки, 20 октября 2012.







Сначала Палмер ранил льва стрелой из композитного лука, затем преследовал раненого зверя и примерно через 40 минут добил из ружья. Палмер обезглавил убитого льва и снял с него шкуру.

Львиный взгляд.Убийство знаменитого льва Сесила вызвало большой международный резонанс, возмущение защитников животных, политиков и знаменитостей, а также резкую негативную реакцию среди пользователей Интернета.Лев Сесил разбирается со своей подругой, 21 октября 2012.Сам Палмер скрывался у себя дома в США. Он подвергся всеобщему осуждению и даже был вынужден закрыть бросить зубоврачебный офис и временно скрыться в неизвестном направлении от преследований зоозащитников.Еще один доминантный самец , 18 июля 2013.Власти Зимбабве заявили, что потребуют от США экстрадиции зубного врача, убившего льва Сесила, который считался местной знаменитостью. На сайте Белого дома около 162 000 человек подписали петицию с требованием выдать Зимбабве Уолтера Палмера. Обращение было адресовано госсекретарю США Джону Керри и генеральному прокурору страны Лоретту Линч.Ночь в национальном парке «Хванге» в Зимбабве.«Мы обращаемся к ответственным структурам с просьбой об экстрадиции Палмера в Зимбабве, чтобы он мог понести ответственность за свои незаконные действия»— сообщила министр окружающей среды Зимбабве Оппа Мучингури.Игры слонов, 5 ноября 2014.Однако экстрадиция не состоялась — США не выдают своих граждан другим странам.Львица и железнодорожная ветка в национальном парке «Хванге».Жители же Зимбабве, охотник Тео Бронкорст и землевладелец Онест Ндлову , помогавшие Палмеру, привлечены к уголовной ответственности по обвинению в браконьерстве. Им грозило до 10 лет лишения свободы.Сончас.Лев Сесил и его союзник, 27 мая 2015. Это одна из последних фотографий знаменитого льва.Львица. Напоминает соседям, что это её территория, 6 июня 2015.Львица.Лев Сесил, 27 мая 2015.Лев Сесил и львица.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)