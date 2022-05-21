Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Отведать местные лакомства — обязательный пункт туристической программы. Сейчас даже специальные гастрономические туры устраивают. В Париж — за жареными лягушками, во Вьетнам — за рисовым вином с утопленной в нем змеей. Но, бывает, зайдешь в какой-нибудь ресторан за тысячи километров от дома, ткнешь наугад в меню — и тебе приносят такое, что кровь стынет в жилах.









Столетнее яйцо

Жареные пауки-птицееды

Шиокара

Касу марцу

Сэндвичи с говяжьим мозгом

Смалахове

Глаза тунца

Жареная морская свинка

Беондеги

Печенье с осами

Балют