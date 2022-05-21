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Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Отведать местные лакомства — обязательный пункт туристической программы. Сейчас даже специальные гастрономические туры устраивают. В Париж — за жареными лягушками, во Вьетнам — за рисовым вином с утопленной в нем змеей. Но, бывает, зайдешь в какой-нибудь ресторан за тысячи километров от дома, ткнешь наугад в меню — и тебе приносят такое, что кровь стынет в жилах.

Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Столетнее яйцо


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Популярная в Китае закуска из куриного или утиного яйца, которое в течение нескольких месяцев выдерживали в смеси из глины, пепла и соли. Чаще всего едят без всякой кулинарной обработки, но иногда используют в качестве компонента салата или добавляют в рисовую кашу.

Жареные пауки-птицееды


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

В продаже на любом рынке Камбоджи. В Юго-Восточной Азии, похоже, жарят и едят все, что ползает, летает и плавает. Не хотите пауков? Скушайте тогда саранчу.

Шиокара


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Японцы, большие любители экспериментов с дарами моря, маринуют кальмара в собственных внутренностях и оставляют на месяц в герметичной упаковке. Пальчики оближешь!

Касу марцу


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

В переводе с сардинского языка — гнилой сыр. На самом деле он не совсем гнилой, но живые личинки сырной мухи внутри имеются. Желающим полакомиться рекомендуют во время еды надевать очки. Нередко побеспокоенные личинки выпрыгивают на расстояние до 15 сантиметров.

Сэндвичи с говяжьим мозгом


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Изначально класть мозги коровы на хлеб придумали английские колонизаторы в Индии. Для индусов, как известно, буренка — священное животное, и завоеватели таким способом развлекались. В наши дни подобные сэндвичи популярны в южных штатах США.

Смалахове


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Тушеная баранья голова — популярное рождественское блюдо в Норвегии. Первым делом едят уши и глаза. Это, говорят, самые вкусные части барашка. Подают смалахове чаще всего с картошечкой.

Глаза тунца


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Глаза любят и в Японии. Но, само собой, морского происхождения. Обычно у туристов есть выбор: есть глаза тунца тушеными или слегка обжаренными. На вкус отдаленно напоминает осьминога.

Жареная морская свинка


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

В Перу еще со времен инков разводят морских свинок для употребления в пищу. Блюда из обжаренной до хрустящей корочки животинки называется куй. Так что когда будете в перуанской деревне и увидите разгуливающих по двору морских свинок, не умиляйтесь.
Как только достигнут определенного веса — пойдут на убой.

Беондеги


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Южнокорейский аналог семечек — приготовленные на пару или вареные куколки тутового шелкопряда. Те, кому довелось попробовать, расходятся во мнениях: на вкус беондеги напоминает то ли резину, то ли дерево.

Печенье с осами


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

И вновь о японской кухне. Этот снек готовят из особо злобных черных ос, которые активно охотятся на кузнечиков и роют норы в земле. Насекомых отваривают в кипящей воде, высушивают и смешивают с тестом из рисовой муки. Для тех, кому катастрофически не хватает белка.

Балют


Экзотические деликатесы, которые сложно съесть, не зажмурившись

Вареное утиное яйцо, в котором уже сформировался плод с оперением, хрящами и клювом. Сам плод, собственно, и едят. Если вас заинтересовало, поезжайте в Лаос, Малайзию или Таиланд.

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