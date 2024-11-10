Чем же так привлекательны для многих японские раздвижные двери

Двери сёдзи /Фото:ru.pinterest.com

Они популярны ещё с древности /Фото:dzen.ru

Кроме Японии их мало где производят /Фото:flickr.com

Бумага Васи /Фото:ВКонтакте

До сих пор используются в традиционных японских домах /Фото:magiya-vokrug.ru

Двери могут быть с рисунками /Фото:gp-decor.ru

Ткие двери могут быть не только внутренние, но и наружные /Фото:door-lux.ru

Бывают и складные /Фото:dveri-academy.ru

Они очень хороши для минималистичного интерьера /Фото:youtravel.me