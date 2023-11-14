Самые впечатляющие заброшенные места на Земле, куда стоит отправиться за незабываемыми эмоциями

Церковь в Детройте







Церковь, которой более 110 лет.

Невероятная красота, пришедшая в упадок.

8-й цех завода «Дагдизель»

Дагестанский Форт Боярд.

«Энергия» на Байконуре

Заброшенный ангар с шаттлом.

Байконур.

Автошкола в Питере

Автошколу бросили вместе с её содержимым.

Советский госпиталь в Германии

Госпиталь в Германии.

Наследие эпохи социализма.

Кубинские купальни

Кубинское архитектурное чудо превратилось в заброшку.

Печально известная Припять

Припять. Страшное и завораживающее место.

Дворец культуры в Нижнем

Шикарный ДК превратился в развалины.

То, что осталось от прошлой жизни ДК.

Внутри дворца культуры все полуразрушено.

Кладбище автомобилей в Швеции

Кладбище автомобилей.

Место, где нашли свой покой сотни автомобилей .