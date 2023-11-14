Самые впечатляющие заброшенные места на Земле, куда стоит отправиться за незабываемыми эмоциями

Заброшенный театр, мёртвый город, покинутый спа-центр – все эти объекты напоминают о давно ушедшей эпохе. Конечно, жаль, что территории, некогда наполненные жизнью, безвозвратно приходят в упадок. Ходишь по ним – и кажется, что наступил апокалипсис. Но давайте не будем о грустном, лучше посмотрим на эти объекты с другого ракурса. Для любителей таких пейзажей объект-«заброшка» – вовсе не место, где следует грустить и сокрушаться, а локация для эффектной фотосъемки и повод получить незабываемые эмоции. Предлагаем посмотреть на самые красивые заброшенные места.
Церковь в Детройте
Пресвитерианская церковь Вудворд-авеню, которой, кстати, уже 112 лет, построена в готическом стиле и очень красиво облицована известняком и необработанным камнем. Когда-то тут шли службы, играл орган и по воскресеньям помещение было наполнено прихожанами. Увы, за последние десятилетия здание пришло в упадок и оказалось заброшено.
Церковь, которой более 110 лет.
Внушает оптимизм то, что несколько лет назад у церкви появились новые хозяева и они решили ее отреставрировать, превратив в приют для бездомных людей.
Невероятная красота, пришедшая в упадок.
8-й цех завода «Дагдизель»
Эта необычная заброшка находится в Каспийском море, на территории республики Дагестан. Объект построили в 1930-х годах, он принадлежал заводу «Дагдизель» и официально именовался испытательной и сборочной станцией для сверхмощных изделий. Однако в народе этот объект называли «8-й цех», а намного позже, по аналогии с популярной передачей – «Дагестанский Форт Боярд».
Дагестанский Форт Боярд.
Выпускал этот цех много чего полезного и стратегического, в том числе подводное оружие. Но в 1960-х, когда требования к подводному оружию изменились, цех закрыли. Сносить его не стали. Теперь это эффектная площадка для фотографов и любителей нестандартных фотосессий.
«Энергия» на Байконуре
Ангары площадки «Энергия-Буран» на космодроме «Байконур» тоже когда-то были важным объектом, однако сейчас это заброшка, ведь большая часть территории «Байконура» сейчас не используется.
Заброшенный ангар с шаттлом.
В одном из ангаров находятся на вечной стоянке космические челноки. Напомним, что советский шаттл «Буран» стартовал с Байконура в 1988 году. После распада СССР программу запуска, увы, приостановили, а затем и вовсе отменили. 28 декабря 1995 года военные покинули стартовый комплекс ПН «Энергия».
Байконур.
Автошкола в Питере
Классы старой автошколы в Питере оказались заброшены после того, как организация переехала на новый адрес. По каким-то причинам перевозить с собой парты, муляжи светофоров, стенды, плакаты не стали.
Автошколу бросили вместе с её содержимым.
В течение долгого времени пробраться сюда не составляло труда. Место здесь атмосферное и очень ценное для любителей побродить по заброшенным помещениям. Правда, года три назад в одном из классов вспыхнул пожар, и большая часть «экспонатов» обгорела.
Советский госпиталь в Германии
Бывший советский госпиталь в Белице, что недалеко от Берлина, – еще одно наследие безвозвратно ушедшей эпохи. В Первую Мировую градообразующий госпиталь принимал немецких военных, а в 1916-м, кстати, в нем лечился Адальф Гитлер. После Второй Мировой войны лечебница, как и вся территория, оказалась по контролем советских войск и стала самым крупным советским госпиталем за пределами СССР. Сейчас же территория заброшена.
Госпиталь в Германии.
Сам комплекс, в который входят десятки зданий, представляет собой архитектурную ценность как пример стиля ар нуво. Часть построек, кстати, отреставрирована.
Наследие эпохи социализма.
Несмотря на то, что заброшенные здания закрыты (окна и двери заколочены), пробраться внутрь и увидеть то, что осталось от эпохи социализма, все же можно.
Кубинские купальни
Эти купальни расположены на Кубе, недалеко от Варадеро. В начале XX века это место было элитным и представляло собой дорогой спа-центр с целебными источниками.
Кубинское архитектурное чудо превратилось в заброшку.
После революции на Кубе красивейший комплекс постепенно пришел в упадок и оказался заброшен. А жаль.
Печально известная Припять
Припять, превратившаяся после аварии на ЧАЭС в зону отчуждения, – самое известное заброшенное место, и про него уже все всё знают, но мы не можем его не упомянуть. Здесь до сих пор есть чему удивиться и ужаснуться, но в то же время есть чему полюбоваться.
Припять. Страшное и завораживающее место.
Покинутый город в Киевской области всегда привлекал любителей заброшек и поклонников экстремального туризма.
Дворец культуры в Нижнем
Заброшенный ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде (бывшем Горьком) вызывает удручающее чувство.
Шикарный ДК превратился в развалины.
В советские годы здание было спроектировано группой выдающихся архитекторов и оно считалось крупнейшим культурным учреждением города. Сейчас ДК заброшен и большинство его помещений находятся в аварийном состоянии.
То, что осталось от прошлой жизни ДК.
Активисты из местных жителей борются за старый дворец культуры, однако пока что власти не изъявляют желания заняться его реставрацией. Ходят слухи, что в итоге ДК снесут, что очень тревожит горожан.
Внутри дворца культуры все полуразрушено.
Кладбище автомобилей в Швеции
Этот город мертвых машин образовался недалеко от границы с Норвегией в конце прошлого века. Когда-то двое местных братьев свозили сюда брошенные автомобили со всей Европы, чинили и перепродавали. Затем бизнес бросили.
Кладбище автомобилей.
Теперь сюда приезжают туристы посмотреть на поржавевшие полуразвалившиеся раритеты и сделать эффектные фотографии. В этом лесу собрано несколько сотен автомобилей, общая стоимость которых, по мнению специалистов, может составлять сотни тысяч фунтов.
Место, где нашли свой покой сотни автомобилей.
Текст: Анна Белова
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