Почему пюре получается с комочками: 7 досадных ошибок, которые портят вкус дежурного блюда

Как приготовить вкуснейшее картофельное пюре

1. Невнимательно выбираете сорт картофеля

Белый картофель хорошо разваривается и поэтому подходит для пюре.

2. Неправильно солите воду

Солить воду нужно с самого начала варки.

3. Не вовремя закладываете картошку в воду

Картошка закладывается в холодную воду.

4. Не сливаете воду после варки

Кусочки картошки мнут без воды.

5. Используете холодное масло и молоко

Молоко и масло нужно добавлять теплыми.

6. Толчете слишком интенсивно

Толочь - умеренно.

7. Готовите пюре заранее

Картофельное пюре подается сразу к столу.