Странные и необычные достопримечательности Канады

Страна, о которой мы хотим сегодня рассказать, объединила в себе французское и американское, выживает при температурах, которые заставили бы поёжиться даже пингвинов, и является местом, где можно увидеть одни из самых прекрасных и впечатляющих пейзажей в мире! Мы говорим, конечно же, о Канаде, и этот туристический путеводитель поведёт вас по самым странным местам этой северной страны!
10. «Хабитат 67″ (Habitat 67), Монреаль
«Хабитат 67″ — это странно выглядящий жилой комплекс, спроектированный канадским архитектором Моше Сафди (Moshe Safdie). Комплекс был построен к Всемирной выставке 1967 года, являвшейся в то время одной из крупнейших международных выставок.
Основой этого брутального строения является куб, на который «нарастили» 354 куба. Всё это образовало жилой комплекс со 146-тью квартирами, большинство из которых имеет собственный сад, находящийся на крыше квартиры соседа снизу. Трудно представить, в каком страшном сне ему могла причудиться такая идея!
9. Музей Ripley «Believe It or Not», Ниагарский водопад
Музей Ripley «Believe It or Not» («Хотите — верьте, хотите — нет») — это дом-музей, созданный по замыслу Роберта Рипли (Robert Ripley), известного в США карикатуриста, коллекционера и путешественника.
Музей выполнен в форме падающего здания Эмпайр-стейт-билдинг с Кинг-Конгом на его вершине. Это второй старейший музей Рипли и один из двух, расположенных в Канаде. Даже красота Ниагарского водопада не будет способна оторвать ваше внимание от этого музея забавных странностей и курьёзов!
8. «Большое собрание» (The Grand Gathering), Квебек
Взгляд на спокойный пляж реки Сент-Лоренс прерывается довольно жуткой и странной коллекцией более чем из 100 человеческих фигур, которые будто поднимаются из волн.
Этот масштабный арт-проект под названием «Le Grand Rassemblement» (с фр. «Большое собрание») является работой канадского художника-скульптора Марселя Ганьона (Marcel Gagnon), начавшего вырезать из дерева и камня фигуры людей, изучая тело человека для написания картин.
Сделав более 80 фигур и разместив их вдоль берега на разной глубине так, чтобы они исчезали и появлялись с приливами и отливами, он продолжил создавать эти импрессионистские статуи с всё более разнообразными позами и лицами, пока их число не перевалило за 100.
Эта прогулка к причудливому и необычному арт-объекту у кого-то вызовет восхищение, а у кого-то — неприятие, но равнодушным она не оставит никого.
7. «Кривой куст» (Crooked Bush), Саскатун, Саскачеван
«Кривой куст» — это осиновая роща, расположенная на частной земле в биосферном заповеднике «Redberry Lake» к северо-западу от Хаффорда. Роща площадью 1,21 га создаёт почти мифическое ощущение: каждое дерево в ней скручено и закручено вокруг себя. Выглядит так, будто это картина, написанная самим Сальвадором Дали!
6. «Сферы свободного духа» (The Free Spirit Spheres), Куаликум Бэй (Qualicum Bay), Британская Колумбия
«Сферы свободного духа» расположены на частной земле недалеко от Куаликум Бэя на западном побережье острова Ванкувер. «Ева» (Eve), «Эрин» (Eryn) и «Мелодия»(Melody) — три сферических дома, которые висят среди высоких деревьев.
Необычные дома построил парень по имени Том Чадлей (Tom Chudleigh). Сферы выполнены из деревянного каркаса, затянутого кожей, покрытой эпоксидной смолой. И да, в них можно жить. В каждый сферический дом проведено электричество, есть кровать, раковина, холодильник и микроволновка.
5. Лось Мак, Саскачеван
Лось Мак — это скульптура лося из стали и бетона, расположенная в городе Мус-Джо (Moose Jaw) в провинции Саскачеван. Будучи высотой 9,8 метра и весом 10 тонн, она считается крупнейшей в мире фигурой лося. Его зовут Мак (Mac).
4. Стеклянный дом в Босуэлле (Boswell Glass House)
Этот необычный стеклянный дом находится на восточном берегу озера Кутеней (Kootenay Lake) недалеко от местечка Босуэлл в Британской Колумбии.
Boswell Glass House расположен на твёрдой скале с прекрасным видом на озеро и построен из 500.000 пустых бутылок из-под бальзамирующего раствора весом всего 250 тонн.
Дом, построенный Дэвидом Брауном (David H. Brown), представляет собой не только удивительное, но и слегка жутковатое зрелище, если задуматься о том, в каких целях обычно используется такой раствор.
3. Кратерное озеро Пингуалуит (Pingualuit Crater Lake)
Это огромное кратерное озеро, расположенное на полуострове Унгава в Северном Квебеке, имеет в диаметре 3,44 километра и привлекает внимание туристов на протяжении вот уже более 50 лет. По подсчётам учёных, его возраст составляет порядка 1,4 миллиона лет, и, по мнению многих, он был образован в результате падения метеорита.
Кратерное озеро Пингуалуит считается одним из самых чистых озёр на планете, и с ним связано столько тайн, что про это можно написать отдельную статью!
2. Перевёрнутая церковь Рамзи
Этот арт-объект под названием «Устройство для искоренения зла», созданный Дэнисом Оппенгеймом (Dennis Oppenheim), когда-то находился в парке Ванкувера, однако в 2014 году переехал на новое место в Калгари.
1. Озеро Клилук, или Пятнистое озеро (The Spotted Lake), Британская Колумбия
Клилук — это водоём, расположенный недалеко от небольшого города Осойос (Osoyoos) в Британской Колумбии. Он насыщен различными минералами и обладает самой большой концентрацией сульфата магния, натрия, кальция, серебра и титана.
Благодаря множеству разноцветных маленьких озёр, это место является одним из самых удивительных туристических достопримечательностей Канады. Озеро Клилук, несомненно, должно быть в списке странных мест, которые стоит увидеть!
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