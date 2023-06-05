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Странные и необычные достопримечательности Канады

Страна, о которой мы хотим сегодня рассказать, объединила в себе французское и американское, выживает при температурах, которые заставили бы поёжиться даже пингвинов, и является местом, где можно увидеть одни из самых прекрасных и впечатляющих пейзажей в мире! Мы говорим, конечно же, о Канаде, и этот туристический путеводитель поведёт вас по самым странным местам этой северной страны!

10. «Хабитат 67″ (Habitat 67), Монреаль


Странные и необычные достопримечательности Канады


«Хабитат 67″ — это странно выглядящий жилой комплекс, спроектированный канадским архитектором Моше Сафди (Moshe Safdie). Комплекс был построен к Всемирной выставке 1967 года, являвшейся в то время одной из крупнейших международных выставок.

Основой этого брутального строения является куб, на который «нарастили» 354 куба. Всё это образовало жилой комплекс со 146-тью квартирами, большинство из которых имеет собственный сад, находящийся на крыше квартиры соседа снизу. Трудно представить, в каком страшном сне ему могла причудиться такая идея!

9. Музей Ripley «Believe It or Not», Ниагарский водопад


Странные и необычные достопримечательности Канады

Музей Ripley «Believe It or Not» («Хотите — верьте, хотите — нет») — это дом-музей, созданный по замыслу Роберта Рипли (Robert Ripley), известного в США карикатуриста, коллекционера и путешественника.

Музей выполнен в форме падающего здания Эмпайр-стейт-билдинг с Кинг-Конгом на его вершине. Это второй старейший музей Рипли и один из двух, расположенных в Канаде. Даже красота Ниагарского водопада не будет способна оторвать ваше внимание от этого музея забавных странностей и курьёзов!

8. «Большое собрание» (The Grand Gathering), Квебек


Странные и необычные достопримечательности Канады

Взгляд на спокойный пляж реки Сент-Лоренс прерывается довольно жуткой и странной коллекцией более чем из 100 человеческих фигур, которые будто поднимаются из волн.

Этот масштабный арт-проект под названием «Le Grand Rassemblement» (с фр. «Большое собрание») является работой канадского художника-скульптора Марселя Ганьона (Marcel Gagnon), начавшего вырезать из дерева и камня фигуры людей, изучая тело человека для написания картин.

Сделав более 80 фигур и разместив их вдоль берега на разной глубине так, чтобы они исчезали и появлялись с приливами и отливами, он продолжил создавать эти импрессионистские статуи с всё более разнообразными позами и лицами, пока их число не перевалило за 100.

Эта прогулка к причудливому и необычному арт-объекту у кого-то вызовет восхищение, а у кого-то — неприятие, но равнодушным она не оставит никого.

7. «Кривой куст» (Crooked Bush), Саскатун, Саскачеван


Странные и необычные достопримечательности Канады

«Кривой куст» — это осиновая роща, расположенная на частной земле в биосферном заповеднике «Redberry Lake» к северо-западу от Хаффорда. Роща площадью 1,21 га создаёт почти мифическое ощущение: каждое дерево в ней скручено и закручено вокруг себя. Выглядит так, будто это картина, написанная самим Сальвадором Дали!

6. «Сферы свободного духа» (The Free Spirit Spheres), Куаликум Бэй (Qualicum Bay), Британская Колумбия


Странные и необычные достопримечательности Канады

«Сферы свободного духа» расположены на частной земле недалеко от Куаликум Бэя на западном побережье острова Ванкувер. «Ева» (Eve), «Эрин» (Eryn) и «Мелодия»(Melody) — три сферических дома, которые висят среди высоких деревьев.

Необычные дома построил парень по имени Том Чадлей (Tom Chudleigh). Сферы выполнены из деревянного каркаса, затянутого кожей, покрытой эпоксидной смолой. И да, в них можно жить. В каждый сферический дом проведено электричество, есть кровать, раковина, холодильник и микроволновка.

5. Лось Мак, Саскачеван


Странные и необычные достопримечательности Канады

Лось Мак — это скульптура лося из стали и бетона, расположенная в городе Мус-Джо (Moose Jaw) в провинции Саскачеван. Будучи высотой 9,8 метра и весом 10 тонн, она считается крупнейшей в мире фигурой лося. Его зовут Мак (Mac).

4. Стеклянный дом в Босуэлле (Boswell Glass House)


Странные и необычные достопримечательности Канады

Этот необычный стеклянный дом находится на восточном берегу озера Кутеней (Kootenay Lake) недалеко от местечка Босуэлл в Британской Колумбии.

Boswell Glass House расположен на твёрдой скале с прекрасным видом на озеро и построен из 500.000 пустых бутылок из-под бальзамирующего раствора весом всего 250 тонн.

Дом, построенный Дэвидом Брауном (David H. Brown), представляет собой не только удивительное, но и слегка жутковатое зрелище, если задуматься о том, в каких целях обычно используется такой раствор.

3. Кратерное озеро Пингуалуит (Pingualuit Crater Lake)


Странные и необычные достопримечательности Канады

Это огромное кратерное озеро, расположенное на полуострове Унгава в Северном Квебеке, имеет в диаметре 3,44 километра и привлекает внимание туристов на протяжении вот уже более 50 лет. По подсчётам учёных, его возраст составляет порядка 1,4 миллиона лет, и, по мнению многих, он был образован в результате падения метеорита.

Кратерное озеро Пингуалуит считается одним из самых чистых озёр на планете, и с ним связано столько тайн, что про это можно написать отдельную статью!

2. Перевёрнутая церковь Рамзи


Странные и необычные достопримечательности Канады

Этот арт-объект под названием «Устройство для искоренения зла», созданный Дэнисом Оппенгеймом (Dennis Oppenheim), когда-то находился в парке Ванкувера, однако в 2014 году переехал на новое место в Калгари.

1. Озеро Клилук, или Пятнистое озеро (The Spotted Lake), Британская Колумбия


Странные и необычные достопримечательности Канады

Клилук — это водоём, расположенный недалеко от небольшого города Осойос (Osoyoos) в Британской Колумбии. Он насыщен различными минералами и обладает самой большой концентрацией сульфата магния, натрия, кальция, серебра и титана.

Благодаря множеству разноцветных маленьких озёр, это место является одним из самых удивительных туристических достопримечательностей Канады. Озеро Клилук, несомненно, должно быть в списке странных мест, которые стоит увидеть!

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