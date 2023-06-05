Странные и необычные достопримечательности Канады

Страна, о которой мы хотим сегодня рассказать, объединила в себе французское и американское, выживает при температурах, которые заставили бы поёжиться даже пингвинов, и является местом, где можно увидеть одни из самых прекрасных и впечатляющих пейзажей в мире! Мы говорим, конечно же, о Канаде, и этот туристический путеводитель поведёт вас по самым странным местам этой северной страны!



10. «Хабитат 67″ (Habitat 67), Монреаль

9. Музей Ripley «Believe It or Not», Ниагарский водопад

8. «Большое собрание» (The Grand Gathering), Квебек

7. «Кривой куст» (Crooked Bush), Саскатун, Саскачеван

6. «Сферы свободного духа» (The Free Spirit Spheres), Куаликум Бэй (Qualicum Bay), Британская Колумбия

5. Лось Мак, Саскачеван

4. Стеклянный дом в Босуэлле (Boswell Glass House)

3. Кратерное озеро Пингуалуит (Pingualuit Crater Lake)

2. Перевёрнутая церковь Рамзи

1. Озеро Клилук, или Пятнистое озеро (The Spotted Lake), Британская Колумбия