Страны, не располагающие к отдыху

Современный туризм не имеет границ. Каждый состоятельный путешественник имеет возможность выбрать любое желаемое направление. Однако не все страны, которые хочется посетить, открыты для гостей или безопасны. Это в первую очередь государства Ближнего Востока, где многие регионы считаются «горячими точками».

В этом выпуске представлены страны, которые по тем или иным причинам не располагают к путешествиям. Стран, не располагающие к отдыху

Стран, не располагающие к отдыху Ангола. Несмотря на то что гражданская война в Анголе уже давно позади, преступность здесь процветает. Туристам, решившим посетить страну, не стоит выставлять свое имущество напоказ, к примеру надевать ценные вещи. Вести себя нужно скромно и осторожно. (jbdodane) Стран, не располагающие к отдыху Пакистан. Прежде чем отправиться в Пакистан, необходимо сделать уйму разных вакцинаций против различных заболеваний. Повсеместно имеется высокий риск заражения малярией, полиомиелитом, туберкулезом, холерой и т.д. Немаловажный факт, который останавливает большинство туристов, — процветающий в этой исламской стране терроризм. (umairadeeb) Стран, не располагающие к отдыху Бутан. Попасть в эту горную страну в качестве туриста — испытание не из легких. Беспокоясь о нетронутости местной культуры и достопримечательностей, правительство строго контролирует сферу туризма. Ко всему прочему, путешественники вынуждены оплачивать высокую пошлину за каждый день своего пребывания в стране. (Travis Lupick) Стран, не располагающие к отдыху Сомали. Попасть в страну возможно, однако находиться в ней достаточно рискованно. Для обеспечения базовой безопасности туристам необходимо нанимать в сопровождение проводника или еще лучше — вооруженную охрану. (United Nations Photo) Стран, не располагающие к отдыху Афганистан. Регулярные конфликты между местными группировками, политическая нестабильность и терроризм не располагают к спокойному отдыху в стране. Каждый турист, путешествующий через агентство, должен представить заявление о снятии ответственности с турфирмы в случае смерти или увечья, а также принятии риска на себя.
(United Nations Photo) Стран, не располагающие к отдыху Ливия. Свержение Муаммара Каддафи, гражданская война, постоянные конфликты, повсеместные руины сделали страну невостребованной среди туристов. Кроме рисков, вас еще ждут разнообразные ограничения — к примеру, на алкоголь и одежду. (Rainer Voegeli) Стран, не располагающие к отдыху Саудовская Аравия. Страна стала открытой для туризма недавно, однако сюда в большинстве случаев допускаются лишь паломники (ведь именно здесь расположена Мекка) или родственники местных жителей. (Al Jazeera English)

источник

