10 «сказочных» городов Франции для тех, кто решил свернуть с заезженных туристических маршрутов

Самые прекрасные маленькие города Франции.
Отправляясь в путешествие, все стараются попасть в популярные города и увидеть самые знаменитые архитектурные памятники или чудеса природы. Не является исключением и Франция, ведь большинство туристов стремится в Париж. Но если выйти за рамки стереотипов и отправиться вглубь страны, то можно увидеть не менее восхитительные маленькие городишки, которым на все 100% удастся вас удивить как впечатляющими архитектурными шедеврами, так и живописной природой.
Удивительные маленькие города Франции.
Если вы решитесь свернуть с заезженного туристического пути, то постарайтесь попасть в эти красивые места, в которых есть что посмотреть и чем полюбоваться.
1. Roussillon (Русийон)
Уникальные охристые каньоны города Roussillon (Франция).
Просто невероятный старинный город Прованса, расположенный на скале с фантастическими природным пейзажем вокруг! Рядом с ним есть уникального цвета каньон, где раньше добывали охру, а теперь организовали парк для туристов.
Все дома города имеют цвет охры (Roussillon).
Помимо живописного ландшафта городок известен своими изысканными домиками в прованском стиле, которые были построены еще в XVII – XVIII вв. и имеют охристый цвет.
2. Amiens (Амьен)
Кафедральный собор Нотр-Дам Амьена (Франция).
Это один из самых красивых городов не только Франции, но и всей Европы. Ему удается удивить даже самого видавшего виды путешественника. Центральная часть старинного поселения с его величественным кафедральным собором Нотр-Дам, который является самым большим готическим зданием во Франции, занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сеть старинных каналов обрамляет город Амьен (Франция).
Практически весь город обрамляют старинные каналы, по которым местные фермеры уже несколько столетий доставляют в город овощи и фрукты, выращенные в садах и на полях, расположенных в округе. В последнее время Амьен стал чрезвычайно популярен у любителей истории, ценителей уникальных водных путешествий каналами, придающих фламандское очарование этому старинному городу.
3. Cluny Abbey (Аббатство Клюни)
Клюни – чудесный городок в Бургундии (Франция).
Территория монастыря Cluny Abbey (Франция).
Аббатство Клюни считается одним из чудес древнего мира, в котором расположен монастырь, являющийся уникальной религиозной святыней. Его история насчитывает более чем 1100 лет. Много столетий он назывался центром монашеского движения и был самым большим культовым сооружением Европы вплоть до расширения Базилики Святого Петра в Риме (St. Peter Basilica, Rome).
4. Chamonix (Шамони)
Шамони – крупнейший горнолыжный курорт Франции.
В долине у подножия горной гряды Монблан раскинулся город Шамони, который является не только крупнейшим и старейшим горнолыжным курортом Франции, но и центром альпинизма.
В Шамони лучшее внетрассовое катание во всех Альпах(Франция).
Сюда влечет активных людей, которые не мыслят жизнь без адреналина. Здесь расположена самая длинная в мире горнолыжная трасса для занятия фрирайдом (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс).
5. Annecy (Анси)
Annecy – один из самых красивых маленьких городков Европы (Франция).
Очень часто этот харизматичный старый городок Анси называют «the Venice of Savoie» из-за его уникального месторасположения. Мало того, что его окружают живописные горы, город стоит на берегу прекрасного озера и его пронизывает система каналов и проходит река.
Главная достопримечательность Анси – башня посреди реки (Франция).
На одной из вершин горного массива можно увидеть древний замок. Есть еще одна уникальная достопримечательность – башня посреди реки, зажатая стенами старинных домов. Через каналы, которые заменяют в некоторых местах улицу, возведены оригинальные каменные мосты, являющиеся дополнительным украшением города и излюбленным местом для фотографирования туристов.
6. Vouvant (Вувант)
Vouvant находится в живописном месте Франции.
Vouvant – больше похож на деревню, нежели на город и расположен он в живописном месте лесного массива, что и придает ему фантастическое ощущение сказки.
Сохранившаяся часть древней укрепительной стены (Vouvant).
Все, кто здесь находится, чувствуют себя перенесшимся в Средние века. Ведь в этом аутеничном месте сохранились настоящие старинные укрепительные стены, замок, храм и даже мост, перекинутый через реку Луару, он датируется XIV веком.
7. Bayeux (Байё)
Собор Пресвятой Богородицы начала XI в. (Bayeux, Франция).
Байё - нормандский маленький городок, расположенный у самого моря в районе пролива Ла-Манш, который ведет свою историю с древних времен.
Очаровательные улочки старинного города Байё (Франция).
Он полностью сохранил традиции и внешний вид старой доброй Франции и привлекает любителей путешествовать своими старинными узенькими улочками, готическими храмами и всемирно известным 70-метровым гобеленовым полотном XI века. Есть и более современные памятники истории – мемориальный комплекс, отражающий события Второй мировой войны.
8. Eze (Эз)
С вершины открывается незабываемый вид на Французскую Ривьеру (Eze).
Eze (Эз) – изумительной красоты городок, больше похожий на деревеньку, расположен на Лазурном берегу Франции, неподалеку от Ниццы. Это поистине райское место находится на скале (высота более 400 м.), нависающей над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. С самой высокой точки города можно любоваться панорамой всего Лазурного берега до самой Корсики.
Внутреннее убранство церкви Notre Dame de l’Assomption (Эз, Франция).
В нем сохранились Церковь Кающихся Грешников Белого Братства XIV века и Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века, древние замки и аристократические резиденции. Любители цветов увидят много интересного в Экзотическом Саду (Jardin botanique d'Еze), который выращивает и экспонирует невероятные виды кактусов.
9. Porquerolles (Поркерольи)
Экология и чистота на острове Поркерольи в приоритете.
Расположенный на острове Поркерольи крохотный городок является необыкновенным местом на Лазурном берегу, на котором до сих пор не только не видели ни одного автомобиля, но и запрещено курить. Эта нетронутая красота привлекает любителей уединенного отдыха в самом экологически чистом месте страны с необычайно прозрачной водой бухты.
Райский Остров Поркерольи (Франция).
Поркерольи занимает практически всю площадь национального парка, где расположены церковь Святой Анны, руины крепости XVI в, аутентичная мельница и три известных винодельни с уникальными виноградниками.
10. Colmar (Кольмар)
Colmar (Кольмар) — необыкновенно сказочно красивый городок Франции.
Изумительно красивый городок в Эльзасе является настоящим музеем под открытым небом. Ведь его необычных улочках можно встретить все архитектурные стили: от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн, до модернизма и постмодернизма.
Квартал «Маленькая Венеция» (Porquerolles, Франция).
Квартал «Маленькая Венеция» с небольшими каналами и оригинальными мостиками, утопающими в цветах герани, является настоящей жемчужиной города, куда устремляются путешественники со всего мира.
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