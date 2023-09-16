10 «сказочных» городов Франции для тех, кто решил свернуть с заезженных туристических маршрутов

Самые прекрасные маленькие города Франции.

Удивительные маленькие города Франции.

1. Roussillon (Русийон)

Уникальные охристые каньоны города Roussillon (Франция).

Все дома города имеют цвет охры (Roussillon).

2. Amiens (Амьен)

Кафедральный собор Нотр-Дам Амьена (Франция).

Сеть старинных каналов обрамляет город Амьен (Франция).

3. Cluny Abbey (Аббатство Клюни)

Клюни – чудесный городок в Бургундии (Франция).

Территория монастыря Cluny Abbey (Франция).

4. Chamonix (Шамони)

Шамони – крупнейший горнолыжный курорт Франции.

В Шамони лучшее внетрассовое катание во всех Альпах(Франция).

5. Annecy (Анси)

Annecy – один из самых красивых маленьких городков Европы (Франция).

Главная достопримечательность Анси – башня посреди реки (Франция).

6. Vouvant (Вувант)

Vouvant находится в живописном месте Франции.

Сохранившаяся часть древней укрепительной стены (Vouvant).

7. Bayeux (Байё)

Собор Пресвятой Богородицы начала XI в. (Bayeux, Франция).

Очаровательные улочки старинного города Байё (Франция).

8. Eze (Эз)

С вершины открывается незабываемый вид на Французскую Ривьеру (Eze).

Внутреннее убранство церкви Notre Dame de l’Assomption (Эз, Франция).

9. Porquerolles (Поркерольи)

Экология и чистота на острове Поркерольи в приоритете.

Райский Остров Поркерольи (Франция).

10. Colmar (Кольмар)

Colmar (Кольмар) — необыкновенно сказочно красивый городок Франции.

Квартал «Маленькая Венеция» (Porquerolles, Франция).