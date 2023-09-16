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10 «сказочных» городов Франции для тех, кто решил свернуть с заезженных туристических маршрутов


Самые прекрасные маленькие города Франции.

Самые прекрасные маленькие города Франции.

 

Отправляясь в путешествие, все стараются попасть в популярные города и увидеть самые знаменитые архитектурные памятники или чудеса природы. Не является исключением и Франция, ведь большинство туристов стремится в Париж. Но если выйти за рамки стереотипов и отправиться вглубь страны, то можно увидеть не менее восхитительные маленькие городишки, которым на все 100% удастся вас удивить как впечатляющими архитектурными шедеврами, так и живописной природой.

Удивительные маленькие города Франции.

Удивительные маленькие города Франции.

 

Если вы решитесь свернуть с заезженного туристического пути, то постарайтесь попасть в эти красивые места, в которых есть что посмотреть и чем полюбоваться.

1. Roussillon (Русийон)


Уникальные охристые каньоны города Roussillon (Франция).

Уникальные охристые каньоны города Roussillon (Франция).


Просто невероятный старинный город Прованса, расположенный на скале с фантастическими природным пейзажем вокруг! Рядом с ним есть уникального цвета каньон, где раньше добывали охру, а теперь организовали парк для туристов.
Все дома города имеют цвет охры (Roussillon).

Все дома города имеют цвет охры (Roussillon).

 

Помимо живописного ландшафта городок известен своими изысканными домиками в прованском стиле, которые были построены еще в XVII – XVIII вв. и имеют охристый цвет.

 

2. Amiens (Амьен)


Кафедральный собор Нотр-Дам Амьена (Франция).

Кафедральный собор Нотр-Дам Амьена (Франция).

 

Это один из самых красивых городов не только Франции, но и всей Европы. Ему удается удивить даже самого видавшего виды путешественника. Центральная часть старинного поселения с его величественным кафедральным собором Нотр-Дам, который является самым большим готическим зданием во Франции, занесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сеть старинных каналов обрамляет город Амьен (Франция).

Сеть старинных каналов обрамляет город Амьен (Франция).

 

Практически весь город обрамляют старинные каналы, по которым местные фермеры уже несколько столетий доставляют в город овощи и фрукты, выращенные в садах и на полях, расположенных в округе. В последнее время Амьен стал чрезвычайно популярен у любителей истории, ценителей уникальных водных путешествий каналами, придающих фламандское очарование этому старинному городу.

 

3. Cluny Abbey (Аббатство Клюни)


Клюни – чудесный городок в Бургундии (Франция).

Клюни – чудесный городок в Бургундии (Франция).


Территория монастыря Cluny Abbey (Франция).

Территория монастыря Cluny Abbey (Франция).

 

Аббатство Клюни считается одним из чудес древнего мира, в котором расположен монастырь, являющийся уникальной религиозной святыней. Его история насчитывает более чем 1100 лет. Много столетий он назывался центром монашеского движения и был самым большим культовым сооружением Европы вплоть до расширения Базилики Святого Петра в Риме (St. Peter Basilica, Rome).

 

4. Chamonix (Шамони)


Шамони – крупнейший горнолыжный курорт Франции.

Шамони – крупнейший горнолыжный курорт Франции.

 

В долине у подножия горной гряды Монблан раскинулся город Шамони, который является не только крупнейшим и старейшим горнолыжным курортом Франции, но и центром альпинизма.
В Шамони лучшее внетрассовое катание во всех Альпах(Франция).

В Шамони лучшее внетрассовое катание во всех Альпах(Франция).

 

Сюда влечет активных людей, которые не мыслят жизнь без адреналина. Здесь расположена самая длинная в мире горнолыжная трасса для занятия фрирайдом (катание на сноуборде или горных лыжах вне подготовленных трасс).

 

5. Annecy (Анси)


Annecy – один из самых красивых маленьких городков Европы (Франция).

Annecy – один из самых красивых маленьких городков Европы (Франция).

 

Очень часто этот харизматичный старый городок Анси называют «the Venice of Savoie» из-за его уникального месторасположения. Мало того, что его окружают живописные горы, город стоит на берегу прекрасного озера и его пронизывает система каналов и проходит река.
Главная достопримечательность Анси – башня посреди реки (Франция).

Главная достопримечательность Анси – башня посреди реки (Франция).

 

На одной из вершин горного массива можно увидеть древний замок. Есть еще одна уникальная достопримечательность – башня посреди реки, зажатая стенами старинных домов. Через каналы, которые заменяют в некоторых местах улицу, возведены оригинальные каменные мосты, являющиеся дополнительным украшением города и излюбленным местом для фотографирования туристов.

 

6. Vouvant (Вувант)


Vouvant находится в живописном месте Франции.

Vouvant находится в живописном месте Франции.

 

Vouvant – больше похож на деревню, нежели на город и расположен он в живописном месте лесного массива, что и придает ему фантастическое ощущение сказки.
Сохранившаяся часть древней укрепительной стены (Vouvant).

Сохранившаяся часть древней укрепительной стены (Vouvant).

 

Все, кто здесь находится, чувствуют себя перенесшимся в Средние века. Ведь в этом аутеничном месте сохранились настоящие старинные укрепительные стены, замок, храм и даже мост, перекинутый через реку Луару, он датируется XIV веком.

 

7. Bayeux (Байё)


Собор Пресвятой Богородицы начала XI в. (Bayeux, Франция).

Собор Пресвятой Богородицы начала XI в. (Bayeux, Франция).

 

Байё - нормандский маленький городок, расположенный у самого моря в районе пролива Ла-Манш, который ведет свою историю с древних времен.
Очаровательные улочки старинного города Байё (Франция).

Очаровательные улочки старинного города Байё (Франция).

 

Он полностью сохранил традиции и внешний вид старой доброй Франции и привлекает любителей путешествовать своими старинными узенькими улочками, готическими храмами и всемирно известным 70-метровым гобеленовым полотном XI века. Есть и более современные памятники истории – мемориальный комплекс, отражающий события Второй мировой войны.

 

8. Eze (Эз)


С вершины открывается незабываемый вид на Французскую Ривьеру (Eze).

С вершины открывается незабываемый вид на Французскую Ривьеру (Eze).

 

Eze (Эз) – изумительной красоты городок, больше похожий на деревеньку, расположен на Лазурном берегу Франции, неподалеку от Ниццы. Это поистине райское место находится на скале (высота более 400 м.), нависающей над полуостровом Сен-Жан-Кап-Ферра. С самой высокой точки города можно любоваться панорамой всего Лазурного берега до самой Корсики.
Внутреннее убранство церкви Notre Dame de l’Assomption (Эз, Франция).

Внутреннее убранство церкви Notre Dame de l’Assomption (Эз, Франция).

 

В нем сохранились Церковь Кающихся Грешников Белого Братства XIV века и Церковь Успения Пресвятой Богородицы XVIII века, древние замки и аристократические резиденции. Любители цветов увидят много интересного в Экзотическом Саду (Jardin botanique d'Еze), который выращивает и экспонирует невероятные виды кактусов.

 

9. Porquerolles (Поркерольи)


Экология и чистота на острове Поркерольи в приоритете.

Экология и чистота на острове Поркерольи в приоритете.

 

Расположенный на острове Поркерольи крохотный городок является необыкновенным местом на Лазурном берегу, на котором до сих пор не только не видели ни одного автомобиля, но и запрещено курить. Эта нетронутая красота привлекает любителей уединенного отдыха в самом экологически чистом месте страны с необычайно прозрачной водой бухты.
Райский Остров Поркерольи (Франция).

Райский Остров Поркерольи (Франция).

 

Поркерольи занимает практически всю площадь национального парка, где расположены церковь Святой Анны, руины крепости XVI в, аутентичная мельница и три известных винодельни с уникальными виноградниками.

 

10. Colmar (Кольмар)


Colmar (Кольмар) — необыкновенно сказочно красивый городок Франции.

Colmar (Кольмар) — необыкновенно сказочно красивый городок Франции.

 

Изумительно красивый городок в Эльзасе является настоящим музеем под открытым небом. Ведь его необычных улочках можно встретить все архитектурные стили: от поздней готики, Возрождения, барокко, рококо, классицизма, ампира, эклектики, стиля модерн, до модернизма и постмодернизма.
Квартал «Маленькая Венеция» (Porquerolles, Франция).

Квартал «Маленькая Венеция» (Porquerolles, Франция).

 

Квартал «Маленькая Венеция» с небольшими каналами и оригинальными мостиками, утопающими в цветах герани, является настоящей жемчужиной города, куда устремляются путешественники со всего мира.

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10 «сказочных» городов Франции для тех, кто решил свернуть с заезженных туристических маршрутов

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10 «сказочных» городов Франции для тех, кто решил свернуть с заезженных туристических маршрутовПодписаться на мой Instagram
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