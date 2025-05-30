Сколько в СССР стоили самые дорогие мотоциклы

В советские времена мотоцикл, как и автомобиль, был предметом роскоши. Конечно, покупка собственного транспортного средства - и сегодня не самый простой в плане финансов шаг для большинства домохозяйств. И все же в Союзе доступность подобной техники была по ряду причин заметно ниже. Главная из этих причин – вопрос цены.
1. Сколько стоили дешевые и относительно доступные модели?
Тот самый Мотовелосипед. /Фото: drive2.ru.
Мотовелосипед ПВЗ, появившийся на свет в конце 1960-х годов, стоил 105-115 рублей. Для сравнения, обычные модели велосипедов стоили 45-75 рублей. При этом туристические и спортивные велосипеды могли стоить до 192 рублей. Таким образом ПВЗ с простеньким двигателем был вполне доступным средством передвижения. Стоит также упомянуть цены на мопеды. Например, мопед «Рига-11» 1976 года выпуска стоил 145 рублей. Более навороченные мопеды, такие как «Верховина» или «Карпаты» с Львовского мотозавода, обходились уже в 226 и 248 рублей. А какой-нибудь мотороллер «Вятка» производства кировского ВПМЗ стоил уже до 270 рублей.
Мопед Рига-11. /Фото: drive2.ru.
Что касается наиболее доступных мотоциклов, то самым дешевым был «Минск» производства минского ММВЗ. В лучшие годы такой обходился в 330 рублей. Следующей по доступности выступала линейка мотоциклов «Восход» производства ковровского ЗиД. Стоили такие около 420 рублей.
2. Сколько стоили популярные модели мототехники, а сколько самые дорогие?
Тот самый Юпитер-3. /Фото: YouTube.
Большинство наиболее популярных или по крайне мере желанных мотоциклов в Советском Союзе предсказуемо принадлежали к среднему ценовому сегменту. Были среди них как образцы отечественной, так и образцы импортной мототехники. Например, советский спортивный мотоцикл «Иж-Планета-Спорт» стоил в пределах от 980 до 1080 рублей. Тяжелый мотоцикл «Иж-Юпитер-5» обходился в магазине примерно в 1 тысяч рублей. Для сравнения, примерно в той же ценовой категории находились импортные чехословацкие «Cezet» и «Jawa». За них просили от 950 до 1 050 рублей.
Импортный мотоцикл Ява. /Фото: pinterest.com.
Что интересно, иностранные модели, поставленные в СССР из стран социалистического блока, были отнюдь не самыми малодоступными для советских покупателей. Самые дорогие образцы мототехники все-таки были из числа отечественных моделей. Так, например, цены на ирбитские мотоциклы «Урал» начинались от 1 250 рублей. А ко временам распада СССР стоимость подобной техники порой могла достигать 1 900 рублей. При этом абсолютным рекордсменом по цене были киевские мотоциклы «Днепр». В лучшие времена цены на такие начинались от 1 400 рублей, а со временем могли достигать всех 2 тысяч.
3. Насколько сложно было купить мотоцикл в СССР?
Добротный Юпитер-5. /Фото: drive2.ru.
Скажем так: покупка мототехники для большинства советских граждан была непростым шагом, хотя не таким сложным, как покупка собственного автомобиля. Во всяком случае, если речь идет о приобретении моделей среднего ценового сегмента. Так, средняя зарплата в СССР колебалась между 150-220 рублями. Примерно столько получал обычный работяга с завода без какого-то супер-пупер разряда и прочих надбавок. Врачи, учителя, преподаватели получали около 160, реже до 200 рублей. Директор школы – около 250 рублей. Профессора университетов – до 600 рублей. Крановщики – 300-400 рублей. Токари – до 250 рублей. Монтажник высокого разряда – около 400 рублей. Лейтенант армии в должности командира взвода – 290 рублей. Машинист поезда – до 450 рублей. Средняя зарплата колхозников в 1965 году составляла 60 рублей, а в 1970 году – 90 рублей. Министерская зарплата составляла до 1 250 рублей (с учетом ЗП высшего эшелоне советской власти). Нефтяники-буровики получали около 1 тысячи рублей. Шахтеры получали примерно столько же – около 900-1 000 рублей.
Мотоциклы Урал были дорогими. /Фото: antikvariata-spb.ru.
За работу любого специалиста «на северах» полагалась надбавка в 50%. Также надбавки платились «пролетарским» специальностям за работу на объектах повышенной важности, в том числе в европейской части страны. Обычно они достигали 25-30% обычной зарплаты. Например, средний оклад на строительстве БАМ составлял 322 рубля. Бригадиры получали около 400 рублей. Специальности с высоким риском для жизни и здоровья – около 600 рублей. При получении разного рода надбавок даже простой рабочий мог довести зарплату на том же БАМ до 1 000 рублей.
Дороже всего были Днепры. /Фото: drive2.ru.
Москве, Киеве и Минске пшеничных хлеб стоил 20 копеек, ржаной – 16 копеек. За Уралом хлеб стоил 24 и 20 копеек, соответственно. На Дальнем Востоке – 28 и 24 копейки. Коммунальные платежи (за все-все) колебались по стране от приблизительно 5 рублей до около 20 рублей в месяц. В 1970-е годы семья из трех человек в Минске платила за 2-комнатную «хрущевку» (вместе с электричеством и телефоном) около 4 рублей в месяц. До 10 рублей за в целом аналогичную квартиру укладывалась семья в Риге. Для сравнения, стоимость «Запорожца» колебалась в зависимости от модели и года от 1 800 до 3 900 рублей. ВАЗ-2101 «Жигули» стоил на старте 9 600 рублей, а спустя 5 лет продавался уже за 5.6 тысячи.
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