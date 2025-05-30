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Сколько в СССР стоили самые дорогие мотоциклы




В советские времена мотоцикл, как и автомобиль, был предметом роскоши. Конечно, покупка собственного транспортного средства - и сегодня не самый простой в плане финансов шаг для большинства домохозяйств. И все же в Союзе доступность подобной техники была по ряду причин заметно ниже. Главная из этих причин – вопрос цены.
Большинство мотоциклов стоило серьезных денег, хотя присутствовали на рынке и бюджетные модели мототехники. Итак, какими же конкретно были цены и насколько «неподъемной» - покупка двухколесного друга?

1. Сколько стоили дешевые и относительно доступные модели?


Тот самый Мотовелосипед. /Фото: drive2.ru.

Тот самый Мотовелосипед. /Фото: drive2.ru.

 

Мотовелосипед ПВЗ, появившийся на свет в конце 1960-х годов, стоил 105-115 рублей. Для сравнения, обычные модели велосипедов стоили 45-75 рублей. При этом туристические и спортивные велосипеды могли стоить до 192 рублей. Таким образом ПВЗ с простеньким двигателем был вполне доступным средством передвижения. Стоит также упомянуть цены на мопеды. Например, мопед «Рига-11» 1976 года выпуска стоил 145 рублей. Более навороченные мопеды, такие как «Верховина» или «Карпаты» с Львовского мотозавода, обходились уже в 226 и 248 рублей. А какой-нибудь мотороллер «Вятка» производства кировского ВПМЗ стоил уже до 270 рублей.
Мопед Рига-11. /Фото: drive2.ru.

Мопед Рига-11. /Фото: drive2.ru.


Что касается наиболее доступных мотоциклов, то самым дешевым был «Минск» производства минского ММВЗ. В лучшие годы такой обходился в 330 рублей. Следующей по доступности выступала линейка мотоциклов «Восход» производства ковровского ЗиД. Стоили такие около 420 рублей.
Далее по цене шли ижевские модели, правда здесь цены начинали стремительно ускоряться. Так, например, если весьма популярная модель «Иж-Планета-3» стоила 560 рублей, то «Иж-Юпитер-3» обходился уже в 750 рублей.

2. Сколько стоили популярные модели мототехники, а сколько самые дорогие?


Тот самый Юпитер-3. /Фото: YouTube.

Тот самый Юпитер-3. /Фото: YouTube.

 

Большинство наиболее популярных или по крайне мере желанных мотоциклов в Советском Союзе предсказуемо принадлежали к среднему ценовому сегменту. Были среди них как образцы отечественной, так и образцы импортной мототехники. Например, советский спортивный мотоцикл «Иж-Планета-Спорт» стоил в пределах от 980 до 1080 рублей. Тяжелый мотоцикл «Иж-Юпитер-5» обходился в магазине примерно в 1 тысяч рублей. Для сравнения, примерно в той же ценовой категории находились импортные чехословацкие «Cezet» и «Jawa». За них просили от 950 до 1 050 рублей.
Импортный мотоцикл Ява. /Фото: pinterest.com.

Импортный мотоцикл Ява. /Фото: pinterest.com.

 

Что интересно, иностранные модели, поставленные в СССР из стран социалистического блока, были отнюдь не самыми малодоступными для советских покупателей. Самые дорогие образцы мототехники все-таки были из числа отечественных моделей. Так, например, цены на ирбитские мотоциклы «Урал» начинались от 1 250 рублей. А ко временам распада СССР стоимость подобной техники порой могла достигать 1 900 рублей. При этом абсолютным рекордсменом по цене были киевские мотоциклы «Днепр». В лучшие времена цены на такие начинались от 1 400 рублей, а со временем могли достигать всех 2 тысяч.

3. Насколько сложно было купить мотоцикл в СССР?


Добротный Юпитер-5. /Фото: drive2.ru.

Добротный Юпитер-5. /Фото: drive2.ru.

 

Скажем так: покупка мототехники для большинства советских граждан была непростым шагом, хотя не таким сложным, как покупка собственного автомобиля. Во всяком случае, если речь идет о приобретении моделей среднего ценового сегмента. Так, средняя зарплата в СССР колебалась между 150-220 рублями. Примерно столько получал обычный работяга с завода без какого-то супер-пупер разряда и прочих надбавок. Врачи, учителя, преподаватели получали около 160, реже до 200 рублей. Директор школы – около 250 рублей. Профессора университетов – до 600 рублей. Крановщики – 300-400 рублей. Токари – до 250 рублей. Монтажник высокого разряда – около 400 рублей. Лейтенант армии в должности командира взвода – 290 рублей. Машинист поезда – до 450 рублей. Средняя зарплата колхозников в 1965 году составляла 60 рублей, а в 1970 году – 90 рублей. Министерская зарплата составляла до 1 250 рублей (с учетом ЗП высшего эшелоне советской власти). Нефтяники-буровики получали около 1 тысячи рублей. Шахтеры получали примерно столько же – около 900-1 000 рублей.
Мотоциклы Урал были дорогими. /Фото: antikvariata-spb.ru.

Мотоциклы Урал были дорогими. /Фото: antikvariata-spb.ru.

 

За работу любого специалиста «на северах» полагалась надбавка в 50%. Также надбавки платились «пролетарским» специальностям за работу на объектах повышенной важности, в том числе в европейской части страны. Обычно они достигали 25-30% обычной зарплаты. Например, средний оклад на строительстве БАМ составлял 322 рубля. Бригадиры получали около 400 рублей. Специальности с высоким риском для жизни и здоровья – около 600 рублей. При получении разного рода надбавок даже простой рабочий мог довести зарплату на том же БАМ до 1 000 рублей.
Дороже всего были Днепры. /Фото: drive2.ru.

Дороже всего были Днепры. /Фото: drive2.ru.

 

Москве, Киеве и Минске пшеничных хлеб стоил 20 копеек, ржаной – 16 копеек. За Уралом хлеб стоил 24 и 20 копеек, соответственно. На Дальнем Востоке – 28 и 24 копейки. Коммунальные платежи (за все-все) колебались по стране от приблизительно 5 рублей до около 20 рублей в месяц. В 1970-е годы семья из трех человек в Минске платила за 2-комнатную «хрущевку» (вместе с электричеством и телефоном) около 4 рублей в месяц. До 10 рублей за в целом аналогичную квартиру укладывалась семья в Риге. Для сравнения, стоимость «Запорожца» колебалась в зависимости от модели и года от 1 800 до 3 900 рублей. ВАЗ-2101 «Жигули» стоил на старте 9 600 рублей, а спустя 5 лет продавался уже за 5.6 тысячи.

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