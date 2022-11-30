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26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Есть такое заблуждение, что жизнь раньше была безопаснее и спокойнее. Разумеется, это всего лишь заблуждение. Каждый исторический период может похвастаться целым набором странных общественных привычек, традиций и убеждений. Некоторые из них – действительно полезны по меркам того времени, но для нас все равно могут показаться абсолютной дикостью.

В нашей подборке 26 самых чумовых фотографий о странностях прошлого.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Патрисия О`Киф, юный бодибилдер весом 30 килограмм, возит на спине 90-килограммового мужчину. 1940 год.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

В 1973 в Амстердаме автомобильное вождение было под запретом из-за топливного кризиса. Но решение было найдено.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

В 1939 году, в США, мельницы стали поставлять муку в цветастых мешках. Это было сделано для того, чтобы после бедняки могли сшить себе одежду из мешковой ткани.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

На фотографии – двухсоткилограммовый окунь и рыбак Эдвард Ллевеллен, который в одиночку смог поймать это чудовище. Кстати, его рекорд не побит и по сей день.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

В 1938 году школьная учительница Хелен Хьюлик была приговорена к 5-дневному тюремному заключению за то, что явилось на судебное разбирательство в брюках. Подобный вид рассматривался как неуважение к суду.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Немецкие солдаты фотографируют собаку в 1940 году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

1969 год, Ниагарский водопад временно остановлен для «реставрационных работ».



26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

В период с 1939 по 1945, британские саперы часто находили такие «мини-танки». Их использовали немецкие солдаты, чтобы подрывать снизу полноразмерные военные машины.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Президент США Линдон Джонсон любил производить впечатление на своих гостей и катать их на машине-амфибии по озеру.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Ничего необычного. Члены организации Ку Клукс Клан катаются на колесе обозрения. 1925 год.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Слон помогает загружать продовольствие в американский самолет в 1945 году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Во время съёмок фильма «Доктор Ноу» Шон Коннери дал автограф на кокосе для маленькой фанатки с Ямайки. !962 год.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Так в 1890 году выглядела система из 5000 телефонных линий в Стокгольме.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Хочешь научиться плавать, но до воды далековато? Решение придумали ещё в 1920-м году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Дурацкие фотографии с животными стали делать ещё в 1875 году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Поле, пятница, 1910 год (шутка – просто 1910 год).

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Период с 1941 по 1945 год.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

В 1930-м пони были для девочек и слабаков. А все настоящие мужчины катались исключительно на кабанах.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Магазин Macy часто нанимал детективов, чтобы предотвратить кражи. В 1948 все «подставные» работники делали групповое фото, но личности своей не раскрыли.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Колесницы – это круто. Мотоциклы – это тоже круто. Полиция Южного Уэльса решила совместить всю эту крутость в одном транспортном средстве.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Самые красивые ножки в 1930 году выбирали именно так.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

1950 год, российский танкист кормит белых медведей.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Энн Ходжес и её доктор, Муди Джейкобс, демонстрируют прессе синяк на теле Энн, оставленный осколком метеорита, упавшего в 1945 году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Ужасы войны. Солдаты используют газовые маски, чтобы чистить лук.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

А вот победительницы конкурса «Мисс Идеальная Осанка» на конвенции мануальных терапевтов в 1956 году.

26 чумовых исторических фактов из серии «Ничоси!»

Тестирование футбольного шлема в 1912 году

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