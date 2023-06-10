Национальные парки Америки

На территорий Соединенных Штатов Америки находится огромное количество национальных парков и заповедников, а в год систему национальных парков США посещает до 300 миллионов человек. Первым национальным парком здесь стал Йеллоустоун в 1872 году.



Все заповедники Америки очень живописны и неповторимы, и сегодня в обзорной экскурсии мы посетим некоторые из них .







1. Национальный парк Редвуд, штат Калифорния. Парк покрыт древними лесами секвойи:







2. Национальный парк Гранд Тетон, расположенный на западе США в северо-западной части штата Вайоминг. Своим названием парк обязан горному массиву Тетон (наивысшая вершина — пик Гранд Тетон, высота 4198 метров) — самому молодому горному образованию североамериканского континента, чей возраст насчитывает 13 миллионов лет:







3. Национальный парк Зайон в штате Юта, вблизи города Спрингдэл. Основной достопримечательностью является каньон Зайон, длиной 24 км и глубиной до 800 метров:







4. Национальный парк Петрифайд-Форест («Окаменевший лес») расположен на востоке штата Аризона и занимает около 380 км2. На его территории можно увидеть множество окаменелостей, в основном деревьев, возраст которых превышает двести миллионов лет. Вот ящерица сидит на окаменелом стволе дерева, которому 225 миллионов лет:







5. Национальный парк North Cascades, штат Вашингтон. Парк расположен в горной системе Cascade Range, получившей свое название благодаря большому количеству встречающихся здесь водопадов. Благодаря сохранности уникальной природы, парк населяет большое количество диких животных:







6. Парк Гранд-Каньон, штат Аризона. Это один из старейших национальных парков США. На территории парка расположен Гранд-Каньон — Великий каньон реки Колорадо, одно из признанных природных чудес света. Это один из глубочайших каньонов в мире (до 1600 метров). Великолепный водопад:







7. Национальный парк Бэдлендс, штат Южная Дакота. Ландшафт парка включает крутые холмы, остроконечные скалы и вершины и самые большие по площади в США охраняемые прерии (степные пространства с высокотравной растительностью):







8. Национальный парк Каньонлендс, штат Юта. Здесь множество ущелий, гор и речных долин, которые являются частью пустынного ландшафта:







9. Национальный парк Йосемит, штат Калифорния. Славится своими ландшафтами и природой: впечатляющие гранитные скалы, водопады, реки с чистой водой. В 1984 году парк получил статус «Всемирного наследия» под эгидой ЮНЕСКО. Каждый год этот парк посещают около 3 млн человек. Это фотография снята при лунном свете с 17-минутной выдержкой:







10. Марсианский пейзаж от национального парка Йеллоустоун:







11. Национальный парк Каньонлендс, штат Юта:







12. Национальный парк Капитол Риф (Capitol Reef ), штат Юта, который еще в 20-е годы прошлого века получил от местных энтузиастов прозвище «Страна чудес Уэйна», выступавших за развитие парковой зоны. Красочные каньоны, хребты, скальные арки и монолиты — все это действительно производит потрясающее впечатление:







13. Национальный парк Великие Песчаные Дюны — самый юный заповедник, официально объявленный национальным парком лишь в сентябре 2004 года. Парк гордится самыми высокими дюнами в Северной Америке, высота которых иногда достигает 210 метров. Эти громадные массивы песка постоянно движутся и принимают причудливые формы:







14. Национальный парк Кенай-Фьордс, Аляска. Он получил свое название из-за длинных, вырезанных ледниками долин, которые теперь заполнены океанской водой. Это ледник Aialik:







15. Национальный парк Сагуаро, штат Аризона. Название парка происходит от названия гигантского кактуса сагуаро (по-русски карнегия). Эти кактусы живут 75 лет, вырастают до 14-ти метров в высоту и до 3-х метров в обхвате. Всего на территории парка произрастают более 50 видов кактусов. На закате:







16. Зима в Национальном парке Дерева Джошуа. Про это удивительное дерево мы уже подробно рассказывали:







17. Национальный парк Озеро Крейтер, штат Орегон. Основная достопримечательность — кратерное озеро Крейтер, которое славится своим глубоким синим цветом и чистотой воды. Это глубочайшее озеро в США, второе по глубине в Северной Америке и седьмое по глубине во всем мире (Байкал — самое глубокое):







18. Национальный парк Брайс-Каньон, штат Юта. Основной достопримечательностью парка является каньон Брайс. Несмотря на название, это не совсем каньон, а скорее гигантский природный амфитеатр, созданный эрозией. Красные, оранжевые и белые цвета горных пород представляют захватывающее зрелище, особенно на восходе или закате солнца:







19. Национальный парк Маунт-Рейнир, штат Вашингтон. На территории парка находится стратовулкан Рейнир высотой 4 392 м:







20. Национальный парк Каньонлендс, штат Юта. На некоторых скалах обнаружены рисунки, которые были создан более 3 000 лет назад группами кочующих охотников:







21. Национальный парк и заповедник Катмай, Аляска. Парк охраняется с 1980-го года, как удивительная арктическая территория. Парк был назван в честь вулкана Катмаи, расположенного посреди него. А еще парк Катмай — настоящая медвежья территория:







22. Национальный парк Долина Смерти в Калифорнии является наиболее засушливым национальным парком в США. На территории парка находится соляная равнина Бэдуотер (англ. Badwater), являющаяся самой глубокой наземной впадиной на территории Северной Америки. Её глубина 86 м ниже уровня моря. Смотрите, также, интересный репортаж «Ползущие камни Долины Смерти»:







23. Лава на Биг Айлэнд (Big Island) — самом большом острове гавайского архипелага с действующими вулканами:







24. Национальный парк Арки, штат Юта. В парке находится более 2 000 природных арок, образованных из песчаника, включая имеющую мировую известность «Изящную арку». У этой арки есть и другое шутливое название — «Ковбойские штаны»:







25. Национальный парк Гранд Тетон:







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