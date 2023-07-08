10 величайших фильмов в истории по мнению 358 режиссеров

Раз в десять лет британский журнал Sight & Sound обращается к известным режиссерам и критикам с просьбой составить свой топ-10 гениальных фильмов. Среди них было 358 режиссеров, в том числе Мартин Скорсезе, Майкл Манн, Квентин Тарантино, Вуди Аллен, Френсис Форд Коппола и другие.







2001 год: Космическая одиссея — Стэнли Кубрик, 1968



Кто мы? Какое место мы занимаем во Вселенной? Эти вопросы стоят перед героями фильма. Экипаж космического корабля С. С. Дискавери — капитаны Дэйв Боумэн, Фрэнк Пул и их бортовой компьютер ХЭЛ-9000 — должны исследовать район галактики и понять, почему инопланетяне следят за Землей. На этом пути их ждет множество неожиданных открытий…







Токийская повесть — Ясудзиро Одзу, 1953



Пожилая супружеская пара едет из провинции в Токио навестить своих детей: сына, ставшего доктором, и дочь, открывшую салон красоты. Дети слишком заняты, чтобы заниматься с родителями, и отсылают их на курорт. После бессонной ночи на шумном курорте родители возвращаются в Токио. Перед тем как уехать, мать проводит ночь со вдовой другого сына, а отец встречается со своими старыми, пьющими дружками.



Выходит так, что только вдова сына оказывает старикам достойный прием с любовью и вниманием, которые им так нужны. У собственных детей скоро будет причина пожалеть о своем пренебрежении родителями, но к этому моменту эмоциональные связи уже будут обрезаны. Нет ничего удивительного в том, что они так легко возвращаются к жизни, в которой они поглощены только самими собой.







Гражданин Кейн — Орсон Уэллс, 1941



В шикарном поместье умирает газетный магнат Чарльз Фостер Кейн, роняя лишь одно слово: «Роузбад». Смерть Кейна вызывает бурную реакцию в обществе, и группа журналистов берется узнать, кем же он был на самом деле, что он пережил за свою долгую, полную взлетов и падений жизнь… И что все-таки значит это «Роузбад»?







8 с половиной — Федерико Феллини, 1963



Фильм — парафраз виртуозности и поэтичности творческого процесса режиссера: кризис, поиск, каверзы воображения, тупики, интеллектуальный климат, неразрывный поток субъективного и объективного.

И, конечно, обилие женщин, окружающих героя, его иллюзорный гарем, в котором все без исключения любят его, хотя идиллия перемежается с бунтом, подавлять который приходится с помощью хлыста.







Апокалипсис сегодня — Френсис Форд Коппола, 1979



Во время войны во Вьетнаме спецагент отправляется вверх по реке в Камбоджу с приказом найти и убить полусумасшедшего полковника, создавшего в отдаленном районе нечто вроде собственного королевства насилия. По пути мы видим почти сюрреалистический мир ужасов войны.







Крестный отец — Френсис Форд Коппола, 1972



Криминальная сага, повествующая о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм охватывает период 1945-1955 годов.



Глава семьи, Дон Вито Корлеоне, выдаёт замуж свою дочь. В это время со Второй мировой войны возвращается его любимый сын Майкл. Майкл, герой войны, гордость семьи, не выражает желания заняться жестоким семейным бизнесом. Дон Корлеоне ведёт дела по старым правилам, но наступают иные времена, и появляются люди, желающие изменить сложившиеся порядки. На Дона Корлеоне совершается покушение.







Головокружение — Альфред Хичкок, 1958



Скотти Фергюсон — отставной сыщик, которого не назовешь баловнем судьбы: одинокий, оставшийся за бортом своей профессии, да еще и страдающий патологическим страхом высоты. Бывший коллега Гейвин Элстер просит его последить за своей женой Мэделин, одержимой идеей самоубийства…







Зеркало — Андрей Тарковский, 1974



Герой картины мучительно боится потерять любовь и понимание близких людей: матери, любимой женщины, сына. И чувствует, что жизнь с каждым днем все дальше уводит их друг от друга. Пытаясь сохранить семью, он обращается памятью к самым сильным впечатлениям своего детства, стараясь в том, детском, мировосприятии найти опору и оправдание своим сегодняшним переживаниям.







Похитители велосипедов — Витторио де Сика, 1948



Послевоенный Рим, давно неработающий Антонио Рикки вне себя от радости — он наконец-то находит работу. Но в первый же трудовой день у него украли велосипед, без которого невозможно работать! Вместе с маленьким сыном Бруно он пытается найти в огромном городе украденный велосипед, от которого зависит жизнь его семьи…







Таксист — Мартин Скорсезе, 1976



Тусклый свет слепых фонарей, скелеты фабричных труб, задыхающихся в собственном дыму. Вавилонские башни небоскребов, все это — ад Нового времени, Нью-Йорк.



Ветеран вьетнамской войны Трэйвис Бикл ведет свое одинокое такси по ночным улицам бесконечного города, и перед ним разворачивается мрачная панорама человеческих грехов. Как ветхозаветный пророк, он надеется, что однажды небеса пошлют на землю спасительный дождь, который очистит Нью-Йорк от вековой грязи.



А когда умирает надежда, остается только ненависть. Огненный ливень обрушится на головы грешников. Таксист позаботится об этом.



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