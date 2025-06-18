7 вещей, которые в СССР были символом роскоши, а сейчас они доступны даже людям с маленькой зарплато

В Советском Союзе слово «роскошь» имела своеобразное значение. Атрибутами красивой жизни считалось все, что дорого стоило и доставалось с большим трудом. Ковры, меховые шапки, сервизы, мебельные стенки – эти вещи считались признаком достатка, поэтому о них мечтал каждый житель СССР. Однако этот список можно дополнить еще несколькими предметами, за которыми вели настоящую охоту.
1. Литература
Собрания сочинений стояли в шкафу на самом видном месте. / Фото: youla.ru
Помните популярный в Советском Союзе лозунг «СССР – самая читающая страна в мире»? Партия приняла решение превратить чтение в модный досуг, поэтому книги перестали быть исключительно источником информации – их также воспринимали как «аксессуар» успешного и образованного человека.
Особой роскошью считались полные собрания сочинений как русских, так и зарубежных классиков. Хозяева квартиры расставляли книги на мебельной стенке, чтобы они привлекали максимальное внимание, и таким образом подчеркивали свой статус. Сейчас может показаться, что собрать «комплект» книг совсем несложно, однако во времена СССР с этим были серьезные проблемы.
Пришел момент, когда дефицит коснулся не только продуктов питания и вещей первой необходимости, но также и книжной отрасли, поэтому достать желаемые книги было непросто. Чтобы добыть литературу, людям приходилось отстаивать бешеные очереди, а также платить огромные деньги спекулянтам.
Отдельная история – подписка на собрание сочинений. Был период, когда ее даже разыгрывали в лотерею. В назначенный день каждый желающий записывался, а вечером из барабана доставали номера счастливчиков, которые и становились обладателями заветной подписки.
2. Музыкальный центр
Советский музыкальный центр «Романтика»
Современную молодежь удивит тот факт, что одним из символов роскоши в Советском Союзе считались музыкальные центры, радиолы и радиоприемники, на которых можно было слушать разные виниловые пластинки (еще бы, ведь сейчас любую песню можно включить на телефоне). Вообще в СССР понятие достатка и высокого статуса было предельно простым: если у вас есть что-то дорогое или не такое, как у всех, вы сразу оказываетесь на вершине социальной лестницы.
И электроника как раз входила в эту категорию, так как в широком доступе ее не было. За желанными устройствами приходилось буквально охотиться, ведь никто не хотел делиться своей «добычей». Покупка музыкального центра становилась для семьи настоящим праздником и событием, о котором хотелось рассказать всем знакомым. Деньги на дорогостоящее приобретение приходилось долго откладывать, а чтобы не пропустить выгодную покупку, периодически нужно было посещать магазины радиотехники и присматриваться к ассортименту.
3. Фотоаппарат
Фотоаппарат «Зенит», о котором мечтали советские граждане. / Фото: habartorg.ru
Когда мода на чтение пошла на убыль, у советских граждан появилось новое масштабное увлечение – фотография. Периодически на рынке появлялись новые отечественные модели камер, которые полностью удовлетворяли потребности населения, однако настоящей роскошью считалось приобрести аппараты немецкого производства. Знаменитую «Лейку» могли себе позволить только те люди, у которых был доступ к закрытым каналам торговли. Соответственно, такой фотоаппарат обходился в кругленькую сумму.
Однако, ради справедливости стоит отметить, что другие модели также стоили совсем недешево. Например, цена на легендарный «Зенит» варьировалась от 90 до 300 рублей. С учетом того, что зарплата среднестатистического инженера была около 250 рублей, можно сделать вывод, что фотоаппарат был очень дорогим. А вот книг по фотографии было в избытке – в любой библиотеке можно было найти литературу по нужной теме.
4. Видеомагнитофон
Первый советский видеомагнитофон. / Фото: flectone.ru
Середина 80-х ознаменовалась появлением на советском рынке нового изобретения – видеомагнитофона. Люди, которые все это время смотрели исключительно те фильмы, которые показывали по телевизору, не могли поверить, что теперь любимые картины можно смотреть у себя дома в любое удобное время.
Учитывая дороговизну прибора, покупку видеомагнитофона можно было сравнить с приобретением телевизора или даже машины. Несмотря на цену (1200 рублей за «Электронику ВМ-12»), он практически сразу стал дефицитным товаром. Люди выстраивались в очереди, чтобы добыть его, и могли ждать заветное устройство месяцами. Некоторые даже переплачивали, чтобы поскорее приобрести видеомагнитофон – ушлые перекупщики продавали его по 1800 рублей. Что касается импортных моделей, то их цена была запредельной – соответственно, позволить себе их могли лишь очень обеспеченные люди.
5. Фарфоровые статуэтки
Фарфоровые статуэтки, изображающие пионеров. / Фото: monetnik.ru
В СССР очень высоко ценили фарфоровые статуэтки, изображающие животных или людей. Престижным было собрать целую коллекцию таких фигурок и разместить их в серванте либо на знаменитой чехословацкой «стенке». Когда приходили гости, хозяева обязательно показывали свои статуэтки, желая похвастаться и обозначить свой статус.
Такие фигурки были не простыми – они отражали дух эпохи. Например, до революции чаще всего встречались статуэтки, изображающие бабочек, кошек, собачек, а вот в Советском Союзе популярными стали уже пионеры, рабочие и труженики. Купить их можно было либо на фабриках, либо в универмагах, но лишь в специализированных отделах. Особой роскошью было собрать целую тематическую коллекцию.
6. Дамские сумочки
Советская сумочка 60-х годов. / Фото: darudar.org
Мода в СССР была понятием специфическим. Многие вещи были в дефиците, и девушкам приходилось собственноручно шить наряды по лекалам из журналов. Что касается сумок, то с ними все было еще сложнее. В Советском Союзе они стали популярными после 50-х годов, когда французы объявили ее главным женским аксессуаром.
Попытки отечественных производителей сделать что-то стоящее, увы, не привели ни к какому положительному результату – худо-бедно был налажен выпуск сумок из холщевой ткани, однако они выглядели очень грубо и были абсолютно идентичными.
Так как приобрести французское изделие было нереально, советские женщины нацелились на вьетнамские и чехословацкие сумки. Их доставали через знакомых, которые ездили за границу, или покупали у спекулянтов. Если женщина становилась счастливой обладательницей иностранной сумки, она обязательно демонстрировала ее своим подружкам, ведь это был один из признаков роскоши.
7. Стиральная машина
Советская стиральная машина «Вятка». / Фото: instruka.ru
Настоящим символом прогресса в Советском Союзе стала стиральная машинка. Наконец-то женщин освободили от тяжелой домашней обязанности и дали возможность уделит время себе, а не стирке вещей руками. Да, приборы того времени были достаточно банальными и примитивными (ни о каких дополнительных функциях не шло даже речи), однако процесс стирки все равно сильно упрощался.
Первые модели представляли собой бак с мотором, а чуть позже появилась легендарная «Вятка», у которой был таймер. Неудивительно, что за ней выстраивались огромные очереди – некоторым хозяйкам приходилось ждать по несколько лет, чтобы «добыть» заветный агрегат.
После «Вятки» популярной стала «Волга», которая уже была оснащена валиком для отжима. Еще больше ценились модели с центрифугой. А когда в начале 70-х годов на советском рынке стали появляться первые автоматические стиральные машины, граждане вообще ахнули, ведь раньше никогда такого не видели. Если удавалось «отхватить» такой прибор, за его работой завороженно наблюдали все члены семьи.
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