5 житейских хитростей, которые продлят жизнь молочным продуктам

5 бытовых хитростей для молочных продуктов.
«Пейте, дети, молоко – будете здоровы». Этот совет на все случаи жизни основательно оседает в голове каждого. И вот детство уже давно прошло, а молочные продукты в рационе остались. Чтобы они приносили только пользу и не пришлось выливать по полпакета молока в раковину каждую неделю, храните их правильно. Вот эти бытовые хитрости помогут сохранить «молочку» свежей гораздо дольше.
1. Йогурт
Полезный, но недолго.
Любимый продукт миллиона женщин и неизменный помощник для подготовки к пляжному сезону. Чтобы йогурт приносил только пользу, поставьте его поближе к задней стенке холодильника. И в чём бы не убеждали сроки хранения на баночке, постарайтесь съесть полезность в течение 5 дней с момента покупки. Всё потому, что в йогурте содержаться бифидобактерии – именно они приносят наибольшую пользу обмену веществ, иммунитету и организму в целом. Вот только срок их жизни измеряется днями, а после йогурт становится просто вкусной водичкой.
2. Молоко
Найдите ошибку на этой картинке.
Неделя – вот тот максимум, который выдержит продукт после вскрытия без неприятных сюрпризов. Дальше – только на блинчики пускать. Но есть парочка хитростей, которые позволят молоку «пережить» даже срок хранения на упаковке. Во-первых, покупайте продукт только в картонном тетрапаке, избегая пластиковых бутылок или пакетов. А во-вторых, никогда не храните его в дверце холодильника: эта зона всегда чуть теплее и подвержена колебанию температур из-за постоянного открывания-закрывания. Ближе к задней стенке молоко проживет гораздо дольше.
3. Сыр
Вот так совсем другое дело.
Главный враг любого сыра – это плесень. Но есть хитрость, которая спасет драгоценное лакомство от непредусмотренной производителем «корки». Не храните сыр в полиэтилене, а заворачивайте его в пищевой пергамент: так вероятность появления «живности» будет сведена практически к 0, и деликатес преспокойно проживёт в холодильнике недели 3-4.
4. Сливочное масло
Фольга – лучший друг масла.
Золотое правило хранения масла: заворачивайте его в фольгу и храните на самой холодной полке (ближе к морозилке). Так оно точно не пожелтеет. А если не собираетесь использовать его в пищу в ближайшее время, то лучше сразу отправить брусок в морозильную камеру.
5. Мороженое
Скорее, пока не растаяло!
Хорошая новость: мороженое может запросто храниться в морозилке целых полгода! Но есть одно «но»: только при условии, что до заморозки оно не успело подтаять. Иначе размножения вредоносных бактерий не избежать. А они если и не спровоцируют отравление, то вкус и удовольствие от лакомства точно подпортят. А потому покупайте мороженое только рядом с домом и обязательно заворачивайте в термопакет. Всё, можно наслаждаться!
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