Почему солистку группы «ABBA» называли «подарком Гитлеру»: Тайна рождения Анни-Фрид

В 1970-х гг. во всем мире вряд ли можно было найти группу, которая могла бы сравниться в популярности с этим шведским музыкальным коллективом, 1970-е гг. даже называли «десятилетием «ABBA». В 1980-х гг. коллектив распался, и пути участников разошлись. Сольная карьера одной из солисток, брюнетки Анни-Фрид Лингстад, не сложилась, но в остальном ее судьба была очень счастливой. Певица стала принцессой и другом членов шведской королевской семьи. Но сегодня немногие знают о том, что ей довелось пережить до этого, и почему ее называли «ребенком Гитлера»…
Проект *Лебенсборн* называли детской фабрикой нацистов | Фото: e-gerontidy.livejournal.com
В конце 1935 г. рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер основал организацию «Лебенсборн» («источник жизни»), которая занималась подготовкой «расово чистых» матерей и рождения «чистокровных» арийских младенцев. При этом беременным матерям-одиночкам предоставляли возможность рожать детей в приютах, где их обеспечивали всем необходимым, а затем детей можно было либо воспитывать самостоятельно, получая пособие, либо отдать на воспитание приемным родителям в немецкие семьи. «Лебенсборн» считали «фабрикой арийцев» для создания «идеальной нордической расы», а детей, рожденных там, называли «подарками Гитлеру». 10 пунктов «Лебенсборна» работали в Норвегии – скандинавки считались наиболее близкими по крови к арийской расе, поэтому связи немцев с тамошними женщинами поощрялись.
Проект *Лебенсборн* называли детской фабрикой нацистов | Фото: klonik69.livejournal.com
В один из таких пунктов в 1945 г. пришла 19-летняя норвежка, беременная от немецкого сержанта Альфреда Хаазе, состоявшего в оккупационных войсках. Он уже был женат и обзаводиться новой семьей не планировал, а вскоре его и вовсе перевели в другое место службы. Чтобы избежать общественного осуждения, девушка решила родить ребенка в норвежском пункте «Лебенсборна». Новорожденная девочка Анни-Фрид была арийкой по всем линиям, поэтому ей обеспечили хороший уход.
Певица в молодости | Фото: funtema.ru
По программе «Лебенсборна» в Норвегии появилось на свет около 12 тысяч детей. Но после освобождения страны от немецкой оккупации на маленьких «супердетей» и на их матерей обрушился гнев местного населения. Мать Анни-Фрид удалось отправить дочь к бабушке в Швецию еще до начала преследований. Через 2 года мать умерла, и девочка росла в полном неведении о том, что родилась в качестве «подарка Гитлеру». Тайна ее рождения была раскрыта уже после того, как Анни-Фрид стала солисткой культовой шведской группы «АВВА». Анни-Фрид была единственной участницей знаменитой группы, у которой были не шведские, а немецко-норвежские корни. Альфред Хаазе тоже до 1970-х гг. не подозревал о том, что у него есть дочь. Журналисты его разыскали и устроили встречу с Анни-Фрид, но их отношения так и не сложились.
Певица с первым мужем и детьми | Фото: wherewoman.ru
Анни-Фрид занималась музыкой с самого детства. В 13 лет она начала выступать с коллективом, исполнявшим сначала народные песни, а затем – каверы на американские хиты. В 18 лет девушка создала собственную группу. С юных лет она мечтала создать семью, которой у нее никогда не было, поэтому рано вышла замуж. Ее избранником стал музыкант Рагнар Фредрикссон. У пары родилось двое детей. В 1967 г. Анни-Фрид развелась с мужем и отправилась покорять Стокгольм. Там ее и свела судьба с Бенни Андерссоном – одним из основателей группы «АВВА».
Певица Анни-Фрид Лингстад | Фото: funtema.ru, wherewoman.ru
Анни-Фрид Лингстад и Бенни Андерссон | Фото: wherewoman.ru
Вскоре певица присоединилась к музыкальному тандему Бенни Андерссона и Бьорна Ульвеуса. Второй солисткой группы стала Агнета Фельтског, которая вышла замуж за Бьорна, а Анни-Фрид в 1971 г. начала жить вместе с Бенни (официально они оформили брак только в 1978 г.). Их коллектив, названный по инициалам имен участников «АВВА», в 1970-х гг. стал не только самой успешной группой Скандинавии, но и всего мира. Они стали первыми исполнителями из Европы, которым покорились все англоязычные чарты.
Легендарная шведская группа *АВВА* | Фото: 24smi.org
Анни-Фрид Лингстад | Фото: fb.ru
В 1978 г. расстались Агнета и Бьорн, а через 3 года – и Анни-Фрид с Бенни. Группа «АВВА» на этом прекратила свое существование. С 1982 г. каждый из ее участников занялся сольной карьерой. Анни-Фрид Лингстад уехала в Швейцарию, где продолжила заниматься музыкой. Певица выпустила сольный альбом «Shine», который нельзя было назвать таким же успешным, как хиты группы «АВВА».
Легендарная шведская группа *АВВА* | Фото: boom.ms
Бывшая солистка группы *АВВА* | Фото: funtema.ru, peoples.ru
Певица Анни-Фрид Лингстад | Фото: 24smi.org
В Швейцарии она встретила своего старого друга и давнего поклонника, принца Генриха Руццо Рейсс фон Плауэна, за которого в 1992 г. вышла замуж. Так бывшая солистка «АВВА» стала принцессой – официально она именуется Ее Светлость принцесса Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн. Около 7 лет семейное счастье певицы можно было назвать безоблачным, но затем на нее одно за другим обрушились несчастья: сначала погибла в автокатастрофе ее 30-летняя дочь, а через год муж скончался от рака.
Бывшая солистка группы *АВВА* | Фото: funtema.ru
Певица Анни-Фрид Лингстад | Фото: funtema.ru
Бывшая солистка группы *АВВА* | Фото: funtema.ru
Сегодня 73-летняя принцесса дружит со шведской королевской семьей (ее муж учился вместе с королем Швеции), занимается благотворительностью и вкладывает деньги в экологические проекты. Анни-Фрид ведет здоровый образ жизни и выглядит гораздо моложе своих лет.
Певица Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн | Фото: fb.ru, funtema.ru
Анни-Фрид Рейсс фон Плауэн | Фото: funtema.ru
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