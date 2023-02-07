Абсурдно дорогостоящие вариации блюд фаст-фуда

Фаст-фуд хорош тем, что он дешёвый, быстро готовится и экономит нам время: его можно съесть за несколько минут. Всё так и есть, если вы не заказываете эти гурманские и чрезмерно дорогие версии распространённых блюд фаст-фуда. Что думаете? Они выглядят аппетитно, или это пустая трата денег?



Макароны с сыром

Тако

Суп

Сэндвич

Печёный картофель

Гамбургер

Мороженое

Пицца

Блины

Хот-дог