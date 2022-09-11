Актеры, закончившие свои дни на сцене

С нами не соскучишься!

В театральной среде есть горькая поговорка: «Умереть на сцене — счастье для актера». Немногие воспринимают эти слова всерьез, но история театра знает случаи, когда актеры буквально заканчивали свои дни, играя на сцене.









Никита Быченков

Рафаэль Шумахер

Андрей Миронов

Александр Бондаренко

Виталий Соломин

Борис Лифанов