Свекровь рассказала, зачем одевает носки поверх уличной обуви - делюсь полезным лайфхаком!

В большинстве регионов России зима начинается совершенно внезапно. И, если днем еще достаточно тепло, то к вечеру начинает подмораживать, да и с утра на улице достаточно холодно. А дороги покрыты тонким слоем льда. Очень скользко, есть большой риск поскользнуться и получить травму. Особенно такая погода опасна для пожилых людей и детей.

И вот недавно пришла к нам в гости свекровь, и я обратила внимание, что поверх зимних сапог она натянула носки. В принципе, если не приглядываться, то не очень заметно, так как и сапоги, и носки черного цвета. Но все равно очень странно.

Я ей ничего не сказала, чтобы не обидеть своим вопросом. Но, когда вечером пришел муж с работы, сообщила ему, что его мама ведет себя странно - поверх уличной обуви одевает носки.





Отличный лайфхак

Супруг меня успокоил, сказав, что с его мамой все в порядке. Она и ему в детстве одевала носки поверх сапог.

Оказывается, это отличный способ не поскользнуться в гололед.

Итак, нужно взять старый носок, который, в принципе, больше не нужен. Желательно цвет носка подобрать под цвет обуви.

Чтобы было проще натянуть его на ботинок или сапог, носок должен хорошо тянуться или быть на пару размеров больше.

Теперь носок нужно разрезать. Это можно сделать несколькими способами:

Обрезать носок, в том месте, где должны быть пальцы;

Сделать надрез сверху носка.

И натянуть носок на уличную обувь. В принципе, вот и все.

Носки не позволят сапогам скользить. Хоть изначально мне и показался этот способ странным, на утро я на ботинки детям натянула носки.

Дойдя до детского сада. носки с сапог мы сняли. Дети не скользили, уверенно держась на ногах.

Я убедилась, что не смотря на всю странность способ работает. Потому решила поделиться им с Вами.