Аптечные препараты, которые помогут в быту

Удивительно, как обычные вещи можно использовать не по прямому назначению. Например, аптечные средства. Кто бы мог подумать, что они станут отличными помощниками в решении бытовых задач. Если вы устали тратить деньги на средства для уборки, то наша сегодняшняя статья точно для вас.

В ней мы расскажем, как с помощью обычных аптечных средств можно навести дома порядок.

1. Витамин С — отличный помощник в быту

2. Спасаем чайные чашки

3. Быстро отмываем мыльный налет с душевой кабины

4. Эффективно избавляемся от микробов

5. Больше никаких засоров

Шипучие витамины — находка для ванной комнаты.Многим знакомы сложности с мытьем сантехники, особенно если в вашем доме достаточно жесткая вода. Именно она оставляет неприятный налет на поверхности сантехники. В таких случаях обычно советуют покупать дорогостоящие средства для уборки, но это вовсе не обязательно. Ведь мы точно знаем, как с помощью обычного аптечного средства справиться с налетом на сантехнике.А поможет нам в этом самые обычные шипучие витамины. Мы рекомендуем выбирать именно витамин С из-за цены. Он обычно самый бюджетный. Но при этом отлично справляется с налетом. Остаточно просто растворить шипучую таблетку в теплой воде, после чего смочить в полученном растворе тряпку и отмыть сантехнику. От налета не останется и следа.Хлоргексидин с содой справятся с любым налетом.Всем известно, что чай и кофе оставляет сильный налет на чашках. А если не отмывать их вовремя, он без труда въедается в поверхность кружки. К сожалению, в таком случае легко отмыть его не получится. Кто-то начинает скупать дорогостоящие средства или вовсе выкидывает любимую чашку. Но мы знаем способ лучше и обязательно поделимся им с вами.Если вы хотите без труда и лишних затрат отмыть чайный налет с кружки просто загляните в свою аптечку. Там точно есть то, что нужно. Нам понадобятся хлоргексидин и сода. Из них необходимо смешать кашицу, которую нужно нанести на внутреннюю поверхность кружки. Оставьте его на полчаса, а после промойте горячей водой. Налет исчезнет как по волшебству.Аспирин легко смоет мыльный налет.Мыльный налет доставляет немало хлопот при уборке. Его достаточно сложно полностью отмыть даже дорогостоящими средствами. К счастью, мы точно знаем, как с этим можно справиться легко и просто. И понадобится нам лишь домашняя аптечка.Многие любят аспирин за его относительно небольшую стоимость. А еще он отлично помогает при простуде. Но мало кто знает, что это еще и отличное средство для уборки. Убедитесь в этом сами. Просто растолките пару таблеток аспирина и добавьте его к жидкому мылу. После чего взболтайте флакон и полученным раствором вымойте душевую кабину. Вы удивитесь, но от мыльных разводов не останется и следа.Перекись не оставить микробам шансов.Мытье полов – обязательная рутина для каждого человека. Но когда речь идет о детских комнатах, они требует особой тщательности и ответственного подхода. Зачастую молодые мамы предпочитают покупать специальные моющие средства для детских комнат, но стоят они совсем не дешево. Да и, по правде говоря, в них нет особой необходимости. Их легко можно заменить очень бюджетным средством.Речь идет об обычной перекиси водорода, которая наверняка найдется в вашей аптечке. После того, как вымоете полы в детской комнате, просто разведите немного перекиси в теплой воде и полученным раствором промойте пол еще раз. Это позволит полностью продезинфицировать помещение. А вам больше не придется тратить деньги на дорогостоящие средства.Бюджетный аспирин легко устранит засор.Зазор на кухне может привести ко множеству неприятных моментов. Но это вовсе не означает, что необходимо сразу же бежать в магазин за дорогими средствами бытовой химии, гораздо эффективнее будет последовать нашему следующему совету.Если вы хотите быстро справиться с засором, достаточно просто взять свою домашнюю аптечку. В ней наверняка найдется очень бюджетные таблетки аспирина. Именно они и помогут нам справиться с возникшей трудностью. Просто бросьте в слив пару таблеток аспирина и залейте их стаканом уксуса. Подождите десять минут, после чего воспользуйтесь вантузом, чтобы избавиться от засора. Это универсальное средство всегда сможет вас выручить, если вы вдруг столкнетесь с проблемой засора.