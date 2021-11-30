Мертвая красота в рентгеновских лучах

Получив докторскую степень по радиационной физике, голландский фотограф Арие ван ‘т Рит всерьез заинтересовался изображениями, созданными с помощью рентгеновских лучей. От отдельных изображений цветов, насекомых фотограф постепенно перешел к целым постановкам с участием животных и растений. Изначально его снимки были только черно-белыми, но спустя несколько лет автор стал раскрашивать их в фотошопе. В интервью он всегда подчеркивает, что в качестве моделей использует только уже мертвых животных, погибших на дорогах, или умерших питомцев друзей, которым, в отличие от живых, излучение не принесет никакого вреда.















































































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