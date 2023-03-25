Как новозеландские аборигены победили Британскую Империю: Маори против «трех львов»

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После открытия европейцами под предводительством голландца Абеля Тасмана Новой Зеландии в 1642 году произошло более 3 тысяч как мелких стычек, так и крупных боев между колонизаторами из Старого Света и аборигенами – маори. Самые знаковые из них навсегда вписаны в историю как Земельные и Мушкетные войны



После открытия европейцами под предводительством голландца Абеля Тасмана Новой Зеландии в 1642 году произошло более 3 тысяч как мелких стычек, так и крупных боев между колонизаторами из Старого Света и аборигенами – маори. Самые знаковые из них навсегда вписаны в историю как Земельные и Мушкетные войны . Результат их трудно переоценить – впервые в мировой колониальной истории коренные жители доминиона были полностью уравнены в правах с подданными Британской империи.

Дисциплинированные дикари

Маори отважно на своих каноэ пускались в длительные плавания по океану. / Фото: wikipedia.org

Культ войны

Вождь Маори с татуировкой на лице, Сидней Паркинсон, 1784 год. National Library of New Zealand. Фото: bbc.com

Маори считаются одним из самых воинственных народов мира. / Фото: pinterest.com

Картофельная революция

Первая встреча с маори. Рисунок из путевого журнала Абеля Тасмана, 1642 год. / Фото: gahetna.nl

Ленд-лиз по-новозеландски

Вождь Хонги Хике (в центре) встречается с миссионером Томасом Кендаллом, 1820 год. National Library of New Zealand. / Фото: wikipedia.org

Профессионализация армии

Военная хака, рисунок сделан около 1845 года. Australian National Library. / Фото: nla.gov.au

Неоценимый опыт «Мушкетных войн»

«Война в Новой Зеландии», 21 июня 1864 года. / Фото: nla.gov.au

Победы в судебных залах

Вождь одного из племен маори. Современная реконструкция. / Фото: twitter.com