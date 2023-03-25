Как новозеландские аборигены победили Британскую Империю: Маори против «трех львов»

После открытия европейцами под предводительством голландца Абеля Тасмана Новой Зеландии в 1642 году произошло более 3 тысяч как мелких стычек, так и крупных боев между колонизаторами из Старого Света и аборигенами – маори. Самые знаковые из них навсегда вписаны в историю как Земельные и Мушкетные войны. Результат их трудно переоценить – впервые в мировой колониальной истории коренные жители доминиона были полностью уравнены в правах с подданными Британской империи.
В этом материале мы расскажем о 7 главных причинах того, как маори удалось победить в войне с грозным противником – английской короной.
Дисциплинированные дикари
Предки маори – аборигенов Новой Зеландии, островов Кука и Чатем, в свое время прибыли туда из Восточной Полинезии. Примерно в 1000-1200 году н. э. эти отважные мореплаватели несколькими волнами заселили новые земли.
Маори отважно на своих каноэ пускались в длительные плавания по океану. / Фото: wikipedia.org
Путешествовать в океане на вака – огромных каноэ длинной до 30 метров с сотней человек на борту, сражаясь с волнами и непогодой, да еще и по пути добывая себе пищу в океанских водах – для всего этого требовались не только мужество и выносливость. Нужна была железная дисциплина. Рядовые маори безоговорочно подчинялись рулевым, капитанам вака, а также своим вождям.
Культ войны
Племена маори постоянно воевали между собой. Именно поэтому среди них так высоко преподносился культ мужчины-воина, его доблести, положения в социуме и духовной силы. Назывался он «мана». Мальчики вступали во взрослую жизнь, проходя весьма болезненный обряд инициации – они молча терпели первое тату на своем лице – «та-моко». Которое наносилось с помощью специального долота.
Вождь Маори с татуировкой на лице, Сидней Паркинсон, 1784 год. National Library of New Zealand. Фото: bbc.com
Этот рисунок мог рассказать о воине маори практически все: от его ремесленных умений, до навыков ведения боя. Если мужчина проявлял хоть малейшую трусость – этот позор уже никогда нельзя было смыть. Ведь он навсегда оставался в причудливых завитках лицевой татуировки.
Дикие военные традиции маори шокировали многих европейцев. Для аборигенов в порядке вещей был каннибализм прямо на полях битв, месть за убийство родичей, которая могла продолжаться десятилетиями, или же обязательный военный поход на врагов в случае кончины вождя дружественного племени. Причем даже тогда, если последний умер естественной смертью.
Маори считаются одним из самых воинственных народов мира. / Фото: pinterest.com
Маори обезглавливали своих пленных и врагов, а после делали из голов ритуальные «мокомокаи». Эти сушеные трофеи выставлялись аборигенами в священных для племени местах. Мокомокаи были как провокацией для начала войны, так и «инструментом», которым конфликт завершали. Перед тем, как заключить мирный договор, племена обменивались ими.
Картофельная революция
До начала торговли с европейцами рацион маори не отличался большим разнообразием: тюлени, рыба и морепродукты, водоросли, съедобные фрукты, овощи и коренья, очень редко – утки. После экспедиций Тасмана и Кука на острова зачастили мореплаватели из Старого Света.
Первая встреча с маори. Рисунок из путевого журнала Абеля Тасмана, 1642 год. / Фото: gahetna.nl
И маори было что им предложить. Свежая пресная вода, зелень, древесина для ремонта кораблей – взамен всего этого аборигены получали невиданное до сих пор продовольствие (включая и спиртное), а также оружие. В том числе и огнестрельное. Картошка и батат, которые возделывались женщинами и рабами, давали по 3 урожая в год и совершили настоящую продовольственную революцию.
В племенах маори начался рост выживаемости среди новорожденных и младенцев. Конкуренция среди молодых людей увеличивалась, что в свою очередь приводило к росту численности потенциальных воинов. Теперь племена легко могли собрать ударные отряды численностью в 2, а то и 3 тысячи бойцов. Вооруженных кроме всего прочего новенькими мушкетами. Начало масштабной войны оставалось лишь вопросом времени.
Ленд-лиз по-новозеландски
К концу XVIII века прибрежные племена из-за выгодной близости к торговле с европейцами постепенно начали либо уничтожать, либо порабощать своих соседей. Обилие провианта позволяло содержать большое количество рабов. Которые, в свою очередь, обеспечивали увеличение производства самых ходовых товаров – той же товарной древесины или провизии.
Вождь Хонги Хике (в центре) встречается с миссионером Томасом Кендаллом, 1820 год. National Library of New Zealand. / Фото: wikipedia.org
Их маори меняли у европейцев на еще большее количество топоров из стали, пороха и мушкетов. За одно ружье в европейцы торговали у новозеландских аборигенов от пяти до двух десятков свиней. Отдельные племена даже нанимали уроженцев Старого Света в качестве оружейных мастеров и ремонтников. Маори довольно быстро освоили огнестрельное оружие, а также тактику войны с его применением – залповый и заградительный огонь.
Потомственная воинственность в тандеме с новым вооружением порождали жестокие междоусобицы порой из-за пустяковых споров – женской ссоры за внимание европейского матроса, кражи корзины фруктов, или же груды камней, сложенных по ошибке на чужом участке.
Профессионализация армии
Один из британских миссионеров в 1820 году отвез в столицу Британии на аудиенцию к английскому королю одного из «высокопоставленных» маори, Хонги Хике – вождя племени «нгапухи». Домой Хике вернулся, привезя с собой рыцарские доспехи, ножи, кинжалы, топоры, сабли, порох и 500 ружей. Буквально за пару месяцев нгапухи сумели истребить 6 соседних племен.
Военная хака, рисунок сделан около 1845 года. Australian National Library. / Фото: nla.gov.au
Победители уничтожили сотни солдат противника. А еще тысячи превратили в своих рабов. Военные конфликты, которые в Европе получили названия Мушкетных и Земельных войн, унесли жизни более 20 тысяч маори. Это при том, что общая численность этого народа никогда не была выше 90-100 тысяч человек.
Рабовладельческий строй был основой новой экономики маори. Пленные работали для того, чтобы производить еще больше товаров, которые европейцы охотно выменивали на оружие. Больше ружей – больше рабов. Больше рабов – больше вооруженных надсмотрщиков. Весь уклад жизни маори отныне был практически полностью милитаризирован. Войны питали сами себя, породив в обществе новую элитную касту – профессиональных солдат.
Неоценимый опыт «Мушкетных войн»
Несмотря на то, что даже с огнестрельным оружием маори оставались дикарями-каннибалами, с каждым годом на острова прибывало все больше европейцев. Осенью 1840 года во Вайтанги – одном из селений маори, было подписано уникальное соглашение. По нему аборигены получили документы на свою землю и полное право представительства в английских судах. В замен на это маори должны были просто признать власть британской короны.
«Война в Новой Зеландии», 21 июня 1864 года. / Фото: nla.gov.au
Такой договор для англичан был вынужденным. Британцы не готовы были вести войну вдали от родных баз с отчаянными дикарями, которых они сами же вооружили до зубов новейшим оружием. Однако и здесь британцы лукавили. До середины 1870-х годов на архипелаге продолжались военные действия между колонистами, британской армией и аборигенами. Причиной споров были леса, сады, земля и водные ресурсы архипелага.
В конце концов маори подняли восстание, посчитав что англичане нарушили заключенный в 1840 году договор. Острова захлестнули вооруженные стычки. Аборигены умело защищались, заседая в своих укрепленных поселениях – «ра», а также великолепно держали строй в сражениях на открытой местности. После того, как маори выстреливали все пули – они отчаянно бросались на англичан с топорами, саблями и дубинами.
Победы в судебных залах
Однако не британцы были самыми главными убийцами маори – тиф и туберкулез сотнями косили аборигенов. Они отходили в джунгли, собирались с силами, покупали на «черном рынке» порох и вновь бросались на колонизаторов. К концу 1860-х годов общие потери враждующих сторон достигли 800 человек у англичан и 2,5 тысячи – у маори.
Вождь одного из племен маори. Современная реконструкция. / Фото: twitter.com
Британия пошла на заключение мира. Королевство вывело свою армию с архипелага, перед этим экспроприировав у аборигенов более 15 тысяч км² наилучших земель. Однако по тому же договору, заключенному еще в 1840 году в Вайтанги, суды Британской империи, в которых аборигены имели прямое представительство, на протяжении нескольких десятков лет вернули им большинство этих территорий. Более того – вынудили британскую администрацию выплатить коренным жителям огромную компенсацию.
Так с помощью 3 вещей, которые им дали сами колонизаторы – огнестрельного оружия, торговли и судов, 100-тысячный народ маори сумел победить одно из самых мощных в то время государств мира – Британскую империю.
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