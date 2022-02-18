Литературные фальсификации

С нами не соскучишься!

Как правило, перелистывая страницы исторических сочинений, обыватели привыкли доверять написанному. Но история знает немало случаев, когда они оказывались подделкой. В этом обзоре собраны известные фальсификации, в подлинность которых верили миллионы людей.









Вено Константиново

Поддельный Шекспир

Сборник балканских песен

Дневники Гитлера

Автобиография Говарда Хьюза