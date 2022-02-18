Литературные фальсификации

Как правило, перелистывая страницы исторических сочинений, обыватели привыкли доверять написанному. Но история знает немало случаев, когда они оказывались подделкой. В этом обзоре собраны известные фальсификации, в подлинность которых верили миллионы людей.
Вено Константиново
Константин I ведёт под уздцы коня, на котором восседает папа Сильвестр I. Фреска капеллы Сан-Сильвестро, до 1247 года.
Стремясь усилить свое влияние по всей Европе в Средневековье, католические сановники представили на всеобщее обозрение древний документ, известный как Вено Константиново (или Дар Константинов). Согласно ему, император Константин передавал в дар Папе Сильвестру I земли и власть над Римской империей.
В документе-завещании красочно рассказывалось о том, что Константин заболел проказой, и только крещение и обращение в христианство чудесным образом излечили его от недуга. В благодарность за это император даже хотел снять с себя корону и передать правление Папе, но тот великодушно отказался, довольствуясь только наивысшим церковным саном. С XI века именно Вено Константиново стало одним из главных рычагов для притязаний понтифика на верховную власть в Европе времен Средневековья.
Константинов дар – поддельное завещание императора Константина Папе Сильвестру I.
Факт фальсификации документа доказал итальянский гуманист Лоренцо дела Валла еще во второй половине XV века. После этого римские священнослужители еще пару столетий пытались утверждать, что это подлинник, но потом все-таки признали, что Вено Константиново – подделка.
Поддельный Шекспир
Уильям Генри Айрленд – английский адвокат и литератор, известный, как фальсификатор рукописей Шекспира.
Уильям Генри Айрленд был сыном издателя Сэмюэля Айрленда, ярого поклонника творчества Шекспира. В 1794 году Уильям, по роду своих занятий имевший доступ к старинным документам, презентовал отцу уникальное долговое письмо, якобы подписанное самим Шекспиром. От этого издатель пришел в неописуемый восторг.
Немного позже Уильям Генри Айрленд «внезапно обнаружил» еще несколько бумаг, написанных рукой великим английским поэтом и драматургом. Среди них были якобы рукописи «Короля Лира» и «Гамлета». Эксперты подтвердили подлинность документов, а отец и сын Айрленды стали очень популярными в лондонском обществе.
Рукопись «шекспировских подделок» Уильяма Генри Айрленда
Уильям Генри, уверенный в том, что его фальсификации уже никто не раскроет, взялся за сочинение целой пьесы «Вортигерн и Ровена», которую он приписал авторству Шекспира. В 1796 году должна состоялась ее премьера, но за два дня до этого вышла книга шекспироведа Эдмонда Мэлоуна, в которой он доказал мистификацию Айрленда. На этом карьере фальсификатора пришел конец.
Сборник балканских песен
Проспер Мериме – французский писатель.
Однажды французский писатель-романтик Проспер Мериме задумал отправиться на Балканы, чтобы изучить быт и фольклор народа. Но денег на поездку не было. Поэтому Мериме решил сначала выпустить сборник песен якобы в переводе в балканского, продать его повыгоднее, а потом действительно совершить путешествие, чтобы убедиться в правильности всего написанного. Сборник «Гусли» был издан в 1827 году. Мистификацию разгадали Виктор Гюго и Александр Пушкин, хотя Проспер Мериме не слишком и скрывал правду.
Дневники Гитлера
Выпуск журнала «Stern» с публикацией фальшивых дневников Гитлера.
В начале 1980-х годов в немецкой газете «Штерн» («Stern») появились первые публикации дневников Адольфа Гитлера. Их якобы нашел художник Конрад Куяу на месте обломков упавшего самолета, тайно перевозившего документы из ГДР в ФРГ. Газету уговаривал приобрести раритеты журналист Герд Хайдеманн, проработавший в издании 32 года. В конце концов, редакция заплатила Куяу 9,3 миллионов франков.
Демонстрация фальшивых дневников Гитлера, 1983 год.
После первой публикации дневников фюрера тираж издания «Штерн» возрос сразу на 300 тысяч экземпляров. Лишь месяц спустя, после более тщательной проверки выяснилось, что дневники – это фальсификация. Эксперты-графологи установили, что почерк, которым написаны документы, принадлежал не фюреру. Более того, такие бумага и чернила не использовались в первой половине ХХ века. Конрада Куяу и Герда Хайдеманна, как подельника, получившего от сделки 1,5 миллиона франков, отправили за решетку.
Автобиография Говарда Хьюза
Книга Клиффорда Ирвинга «Автобиография Говарда Хьюза».
В 1971 году американский журналист и писатель Клиффорд Ирвинг пошел на рискованный шаг. Он сообщил издательству McGraw-Hill, что знаменитый миллионер Говард Хьюз обратился к журналисту с просьбой о соавторстве его автобиографии. Ему поверили и заключили солидный контракт на право публикации рукописи.
Скандальный журналист Клиффорд Ирвинг.
На самом деле Клиффорд Ирвинг даже и не виделся с Хьюзом. Он сделал ставку на то, что 65-летний миллионер жил в добровольном затворничестве более 10 лет и ни с кем не общался. К большому удивлению журналиста, Говард Хьюз отреагировал на публикацию, более того, он принял участие в аудиоконференции, в которой указал, что изданная автобиография к нему никакого отношения не имеет, а об Ирвинге он впервые слышит. Журналиста-пройдоху отправили в тюрьму на 2,5 года.
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