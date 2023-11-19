Учеными раскрыт секрет «башен черепов», которые строились ацтеками

Черепа для башен черепов.
Ученые, наконец, разгадали коварную тайну ацтекских «башен черепов» и доказали, что существование одной из самых жестоких традиций в истории человечества вовсе не вымысел и не «солдатские байки» испанских конкистадоров.
Найдено огромное количество черепов.
Когда испанцы завоевывали центральную Америку, они были шокированы «зверскими» традициями местных жителей. Больше всего ужаса, трепета и отвращения у захватчиков вызывали многочисленные человеческие жертвоприношения, которые делали ацтеки. Испанские мореходы еще долго рассказывали о кошмарных «башнях из черепов», которые складывали коренные американцы, пополняя костехранилища после каждого проведенного ритуала.
Вот, как выглядел этот комплекс.
Долгое время рассказы испанских конкистадоров о «башнях черепов» воспринимались современными историками с огромной долей скептицизма. Исследователи полагали, что это очередная «солдатская байка» и еще одно удобное оправдание захватчиков. Тем не менее, последние археологические раскопки подтвердили: данные башни действительно существовали. Дальнейшее исследование пролило свет на ужасную тайну.
Одна из самых страшных традиций.
Потрясающая (с точки зрения историографии) находка была сделана в Мехико. Благодаря ей удалось подтвердить существование одного из самых жестоких обычаев ацтеков. Раскопки в комплексе культовых сооружений Темпло Майор начались еще в 2015 году. Именно там ученые обнаружили сотни человеческих черепов и продолжают их находить. Под землей также были найдены сразу две те самые «башни черепов», о которых рассказывали первопроходцы-завоеватели.
Долгое время считалось байкой.
Каждая башня – цилиндрическая конструкция диаметром 5 метров и высотой не менее 1.7 метра. Между ними – цомпантли, специальная конструкция, на которую выкладывались черепа перед их помещением в башню. Длина цомпантли составляет 35 метров, ширина 12-14 метров, а высота 4-5 метров. Скорее всего найденные конструкции возвели между 1486 и 1502 годом.
Жертвы считались почетным делом.
Ацтеки верили, что черепа – это семена жизни, обеспечивающие дальнейшее существование всего человечества. В их обществе к черепам относились примерно, как к весенним цветам относятся современные люди, убеждены ученые. Представители тамошних культур верили, что боги питаются жертвоприношениями. Без них рухнул бы загробный мир. Поэтому оказаться на жертвенном столе (по верованиям ацтеков) великая честь, так как принесенный в жертву человек в загробном мире занимал почетное место.
Боги ацтеков питались жертвами.
На данный момент найдено 180 целых черепов, а также более осколки от еще более, чем 2 тысяч черепов людей. Абсолютное большинство – 75% принадлежат мужчинам в возрасте от 20 до 35 лет. Ученые надеются на то, что собранные данные позволят им изучить генетическое разнообразие Мексики того периода истории.
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