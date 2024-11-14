«Рельсовый червь»: что это такое и почему его ненавидели немецкие военные

Иосиф Сталин говорил о том, что один партизан в тылу врага стоит дороже сотни бойцов. Эта фраз, по сути, оказалась правдивой. Во время Второй Мировой войны партизанское движение приводило в отчаяние немцев. Стоит отметить, что в отрядах партизан было около миллиона бойцов. Но что такое «рельсовый червь» и как он был полезен в конфликте?
Подкошенный поезд / Фото: specreport.belta.by
За все время существования партизанского движения во Второй Мировой советские граждане смогли взять в плен и ранить более 1,5 млн немцев. Нужно учитывать, что партизаны также активно выводили технику из строя. На их счету более 4,5 тысяч бронемашин и танков и взорвали 66 тысяч грузовиков. Также партизаны уничтожили и 1150 самолетов и портили немцам их оружие.
Но в 1943 году начинается так называемая «Рельсовая война», она перевернет подход к конфликту и немцы увидят партизан еще более опасающимися глазами.
Партизаны готовят засаду / Фото: crimea.ria.ru
В период с 1943 до 1945 года партизаны сделали более 21 тысячи покушений на вражеские эшелоны и пустили под откос 116 бронепоездов противника. Также они уничтожали и паровозы, их количество было около 17 тысяч. Своими усилиями партизанские отряды разрушили около десяти тысяч мостов и украли более 600 000 рельсов. Немецкие военные от такой активной деятельности советских партизан были шокированы. Они пытались бороться с народными мстителями, но эта борьба им выходила боком.
Немецкий ефрейтор Руперт Кода жаловался своей любимой на действия советских партизан. В своем письме он говорил о том, что партизаны пустили под откос их эшелон и стали вступать с ними в бой. По словам немецкого офицера, они не чувствовали себя в безопасности даже в туалете. Он жаловался на то, что немцы не могут нигде не пройти, ни проехать.
Партизаны готовят диверсию / Фото: vk.com/wall-19965292
Многие партизанские достижения смогли появиться благодаря лейтенанту Шавгулидзе. Этот умелец смог соорудить специальный клин. Он прикреплялся к железнодорожным путям и это приводило к тому, что состав поезда полностью разрушался. Как только у партизан было время на подготовку, они активно пользовались этим клином. Но была одна проблема, партизаны не могли нанести сильного урона отступающим немцам.
Партизаны пускали под откос немецкие поезда, но им не нравилось то, что они продолжали ее использовать и потом. Народные мстители понимали, чтобы враг не продвигался дальше по территории, нужно разрушать сами пути. Ведь если этого не сделать, то немецкие солдаты наладят поставки на фронт и обеспечат своих военных провизией. Для того, чтобы этого не случилось, партизаны стали использовать «рельсового червяка». После того, как его применяли на железнодорожных путях, то они приходили в полную негодность.
«Рельсовый червь» был обыкновенной петлей, которая была сделана из самого обычного рельса. Она была достаточно широкая и больше самой ж/д колеи. С обратной стороны сделали специальное приспособление, которое можно было крепить за сам паровоз.
«Рельсовый червь» / Фото: avtotema.mediasalt.ru
Как только партизаны начинали процесс, они разбирали дорожный стык и затем «червяка» заводили под сам рельс, обратную сторону нужно было цеплять к паровозу. Как только поезд двигался вперед, то изогнутая форма «червяка» сильно повреждала рельсы и могла отделить их от шпал.
Такая система считалась одной из самых эффективных. Ведь для того, чтобы сделать это устройство, не нужно было иметь профессиональную мастерскую, ее можно было сделать прямо на коленке.
Разрушенные рельсы / Фото: chitalnya.ru
Немецкие военные после применения такой системы были в большом негодовании. Как только война перешла на территорию Германии, немцам самим пришлось использовать такую же систему. Немцы отступали и пытались разрушать все пути снабжения. Чтобы это сделать им пришлось наладить новое производство. Немецкие инженеры сумели создать так называемый «Крюк». Но даже это не спасло немецких захватчиков от поражения.
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