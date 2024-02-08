Чёрный список: Что не стоит есть на голодный желудок, дабы вновь не вызвать голод

Каждый из нас хотя бы раз в своей жизни сталкивался с внезапным чувством голода, когда есть хочется так, что аж сводит желудок. И тут в ход идёт тяжёлая артиллерия, и в рот отправляется всё то, что находится под рукой. Да вот только есть такие продукты, которые нежелательно употреблять натощак: такой перекус в 9 из 10 случаев может сработать в обратную сторону, спровоцировав ещё больший голод.
1. Острое
Не стоит есть острое и блюда, содержащие огромное количество специй. \ Фото: bonappetit.news.
Не стоит брать с собой на перекус, а тем более есть на голодный желудок острую пищу или блюда со специями, это может спровоцировать ещё больший голод, тяжесть в желудке и изжогу.
2. Фрукты и ягоды
Исключите на голодный желудок фрукты и ягоды. \ Фото: retail-loyalty.org.
Также не стоит злоупотреблять фруктами и ягодами в чистом виде. Из-за содержащегося в них сахара чувство голода покинет вас на короткий срок и спустя полчаса-час вы вновь захотите есть. Поэтому фрукты лучше сочетать с йогуртом, сыром и орехами.
3. Печенье, снеки и чипсы
Не всё полезно то, что так охотно рекламируют. \ Фото: ecoclub.ua.
Во избежание вновь нахлынувшего чувства голода не стоит налетать на печенье, снеки и чипсы. Такая еда лишь «мысленно» насыщает организм, а спустя короткое время снова захочется есть. В таком случае лучше съесть бутерброд, а если нет такой возможности, то пресную булочку или кусочек хлеба с кефиром, ряженкой и несладким йогуртом.
4. Цитрусовые
Не спешите есть цитрусовые на голодный желудок. \ Фото: google.ru.
Ещё одни продукты, которые нежелательно употреблять на голодный желудок – это цитрусовые. Они стимулируют выработку кислоты в желудке, тем самым вызывая чувство голода. Если съесть апельсин или грейпфрут натощак, то можно заработать изжогу, а то и вовсе острые боли в животе. В данном случае для утоления голода подойдёт картофельное пюре или лёгкий перекус с небольшим кусочком сыра с хлебом.
5. Кофе и чай
Не пейте чай и кофе натощак. \ Фото: hotelturist.com.
Как оказалось, кофе и чай также входят в список продуктов, которые не стоит есть натощак. Эти напитки, выпитые на голодный желудок, могут спровоцировать его остановку, вызвать боль, тошноту и тяжесть. Лучше всего выпить полстакана воды, съесть что-то лёгкое, а после уже переходить непосредственно к чаю и кофе.
6. Алкоголь
Стоп: Алкоголь! \ Фото: google.ru.
Исключением не стал и алкоголь, который ни при каких обстоятельствах, ни в коем случае нельзя употреблять на голодный желудок. Подобный трюк может привести не только к опьянению, остановке желудка, а и к отравлению.
7. Бананы
Никаких бананов натощак. \ Фото: diet-health.info.
Как бы прискорбно это не звучало, но натощак нельзя есть и бананы. Богатые калием и магнием, они улучшают работу сердца, но при этом съеденный на голодный желудок банан может на весь день лишить вас сил, спровоцировав вялость и усталость.
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