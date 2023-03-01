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10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

Англичанин Джеймс Болл (James Ball) совместно со студией INK сфотографировал машины, которые стояли в самом начале компьютерной эры.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»


ENDIM 2000

Аналоговый компьютер, разработанный и созданный в бывшей Германской Демократической Республике.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

DEKATRON

Британский компьютер, основанный на реле и созданный в 1950-х годах. В 2012 году был отреставрирован в Национальном музее вычислительной техники, где представлен как «старейший функциональный электронный компьютер с хранимой программой».

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

MEDA

Один из последних аналоговых гибридных компьютеров, которые были созданы в бывшей Чехословакии в начале 1970-х годов.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

PILOT ACE

Один из первых компьютеров, разработанных Аланом Тьюрингом. Был построен в Великобритании в начале 1950-х годов.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

IBM 729

Культовая система для массового хранения данных компании IBM с конца 1950-х до середины 1960-х годов.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

IBM 1401

Анонсированный 5 октября 1959 года компанией IBM компьютер, который стал первым успешным членом серии IBM 1400.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

EAI PACE

«Настольный компьютер», созданный в 1960-х годах.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

HDR 75

Небольшой аналоговый гибридный компьютер, разработанный в Дрезденском техническом университете.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

ICL 7500

Один из целого ряда терминалов и рабочих станций, которые были разработаны в 1970-х годах.

10 первых компьютеров: от устройства Алана Тьюринга до «отца суперкомпьютеров»

CDC 6600

Первый в мире суперкомпьютер разработанный и созданный американской компанией Control Data Corporation в 1963 году под руководством инженера-электронщика Сеймура Крэя, названного впоследствии «отцом суперкомпьютеров».

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