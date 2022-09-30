10 стран с самой жесткой цензурой

Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала свой ежегодный Всемирный Индекс свободы прессы. Из него следует, что 10% из 180 стран подвергаются жесткой цензуре со стороны правительства. Как именно? Представляю вашему вниманию список самых скрытных стран и примеры их цензурной политики.











10. Куба

9. Джибути

8. Лаос

7. Судан

6. Вьетнам

5. Китай

4. Сирия

3. Туркменистан

2. Северная Корея

1. Эритрея