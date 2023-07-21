До смерти красиво: 5 средневековых церквей, украшенных человеческими останками

Костехранилище в Седлеце, Чехия.
Когда речь заходит о средневековых католических церквях, воображение чаще всего рисует готические шпили и характерные своды. Однако есть среди них такие, после посещения которых становится не по себе. Речь идет о соборах и капеллах, украшенных человеческими останками. В этом обзоре представлены 5 средневековых церквей, от посещения которых у современного обывателя бегут мурашки по коже.
1. Церковь Санта Мария делла Кончеционе (Рим, Италия)
Santa Maria della Concezione - церковь, украшенная человеческими останками.
Декор, выполненный из 4000 умерших монахов капуцинов.
Церковь Санта Мария делла Кончеционе (Santa Maria della Concezione) известна, в первую очередь, своей криптой (подземными сводами), разделенной на пять частей. Каждая из них оформлена останками 4000 монахов капуцинов, умерших в период между 1500 и 1870 годами. Надпись на мемориальной доске гласит: «Теми, кто вы сейчас, когда-то были мы, тем, что мы сейчас, вы когда-то станете».
2. Костел Всех Святых (Седлец, Чехия)
Костел Всех Святых, украшенный 40000 костями.
Герб семьи Шварценберг из костей.
Костел Всех Святых, расположенный в небольшом чешском городке Седлец, считается одним из самых ярких примеров церквей, украшенных костями. В 1278 настоятель Генрих, привез с Голгофы землю и разбросал по территории близ лежащей территории. Когда люди прослышали об этом, то каждый хотел быть захороненным именно в этом месте. Со временем всем места не хватало, и останки стали складывать в усыпальнице, а на их месте делать новые захоронения. Через 250 лет новые владельцы костела семья Шварценберг наняли местного резчика по дереву, который украсил его человеческими останками. В общей сложности на складывание арок, балюстрад и люстр ушло от 40,000 до 70,000 костей.
3. Монастырь святого Франциска (Лима, Перу)
Монастырь святого Франциска - наследие ЮНЕСКО.
Монастырь святого Франциска. Человеческие кости, выложенные кругами в катакомбах под монастырем.
Монастырь святого Франциска (Лима, Перу) внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО за уникальную библиотеку и десятки тысяч костей, выложенных кругами в катакомбах под монастырем.
4. Часовня черепов (Чермна, Польша)
Алтарь с черепами. Часовня в Чермне.
Интерьер, оформленный черепами и берцовыми косяти 3000 человек.
Черепа и берцовые кости 3000 человек украшают Часовню в город Чермна (Czermna, Польша). Под строением зарыты останки еще 21000 человек, скончавшихся вследствие Тридцатилетней войны (1618-1648), или же от холеры и голода.
5. Церковь Святого Бернардино на костях (Милан, Италия)
Склеп при церкви Святого Бернардино на костях.
San Bernardino alle Ossa, Милан, Италия.
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