Гениальный, но все же человек: 5 мифов о Николе Тесле, которые не имеют ничего общего с реальностью

Никола Тесла, несомненно, был одним из величайших изобретателей в истории науки. Однако его заслуги в последнее время были настолько гиперболизированы, что уже сложно понять, какие из них правдивы. Большая часть мифов о Тесле появилась еще при жизни выдающегося серба. Более того, сам ученый никогда не препятствовал этому, а наоборот — намеренно окутывал свою персону ореолом загадочности.
1. Переменный ток
Переменный ток. | Фото: LiveJournal.
Это, вероятно, самый большой миф о Тесле, который большинство принимают за абсолютную истину. Хотя сербский ученый был ключевой фигурой в совершенствовании и распространении AC, этот вид электричества был изобретен еще задолго до рождения Теслы. Фактически, первооткрывателем переменного тока стал французский инженер Ипполит Пикси. В 1832 году он разработал простой ручной генератор переменного тока, основанный на принципе электромагнитной индукции Фарадея. К 1870-м годам в Германии использовались примитивные двухфазные генераторы переменного тока, а итальянский ученый Галилео Феррарис открыто говорил о многофазном AC в 1885 году.
2. Индукционная катушка
Индукционная катушка. | Фото: Википедия.
Еще одни распространенный миф о Тесле, который иногда можно встретить даже в школьных учебниках по физике. Сербский ученый действительно создал устройство, частично основанное на принципах индукции, которое назвал в свою честь, но изначально это была не его идея. В действительности индукционная катушка является изобретением не Теслы и даже не Генриха Румкорфа, а талантливого инженера Николаса Каллана. По информации Novate.ru, ранние индукционные катушки были первыми прототипами трансформаторов и применялись в рентгеновских аппаратах, радиопередатчиках с искровым разрядом и других устройствах в период с 1880 по 1920 годы.
3. Трансформатор
Трансформатор. | Фото: Pikabu.
И снова промах. В 1876 году русский ученый Павел Яблочков получил патент на первый в мире трансформатор с разомкнутым сердечником. Первые же трансформаторы с замкнутым сердечником были разработаны в Англии в 1884 братьями Гопкинс. В это время Тесла еще учился в школе и даже не начал свою первую работу в сфере телефонии. Вполне вероятно, что работая в Будапеште в 1880-х годах, ученый обратил внимание на эти разработки, которые впоследствии легли в основу трансформатора Теслы, запатентованного в 1896 году.
4. Радио
Радиоустановка Теслы. | Фото: Pikabu.
Другим распространенным мифом является то, что Тесла открыл радио. Фактически, независимо от Гульельмо Маркони, серб в 1896 году разработал устройство, обеспечивающее беспроводную связь, которое он запатентовал в 1897 году. Несмотря на это, Нобелевскую премию, в конечном счете, получил Маркони. Ведомство США позже отозвало собственные патенты Теслы, что привело к большому юридическому разбирательству, продолжавшемуся вплоть до 1940-х годов. Сегодня официальным изобретателем радио в Америке считается Тесла. Но не стоит забывать, что физик Александр Попов успешно продемонстрировал работающий радиоприемник еще за год до Маркони и Теслы, в 1895 году. Но вся их работа, включая Попова, была бы невозможна без вклада многих других ученых.
5. Радар
Радар Роберта Уотсон-Уотта. | Фото: Википедия.
Многие также утверждают, что Никола Тесла изобрел радар. Но правда не так однозначна, как кажется на первый взгляд. Радиолокационная станция сама по себе не существовала бы без революционной работы немецкого физика Генриха Герца. Он продемонстрировал поведение электромагнитных волн в конце 1880-х годов, подтвердив тем самым теории Джеймса Максвелла 1860-х годов. Немецкий изобретатель Кристиан Хулсмейер в начале 1900-х годов продемонстрировал в Германии и Нидерландах принцип использования радиоволны для обнаружения кораблей. Сэр Роберт Уотсон-Уотт разработал первую радиолокационную станцию в 1935 году. Она работала на частоте 6 МГц и имела дальность действия менее 13 км.
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