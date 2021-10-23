Церковь и компьютеры: Почему один из самых мощных суперкомпьютеров Европы находится в часовне

Когда речь заходит хранении о суперкомпьютерах, то чаще всего люди представляют себе суровые ангары из бетона, где прямо на полу стоят мигающие всеми огоньками машины. Склады, ангары, заброшенные помещения или специально построенные бетонные коробки — вот где стоят такие суперкомьютеры. Но не в Барселоне. Местный суперкомпьютер решили разместить свои серверные компьютеры... в церкви.
Церковь с суперкомпьютером внутри.
В какой-то момент Центру по управлению суперкомпьютером потребовалось помещение для размещения своего суперкомпьютера (его назвали MareNostrum, то есть «наше море»). Помещение требовалось просторное, без колонн и комнат — больше похожее на ангар, а также способное выдержать очень тяжелый вес — MareNostrum весит 44,5 тонн. Варианта было два: построить такое помещение с нуля, арендовать частное помещение или использовать местную часовню, которая стояла на территории государственного университета. «Мы не стали даже сомневаться в своем решении и моментально начали устанавливать суперкомпьютер в часовню», — рассказывает Гемма Маспоч, глава вычислительного центра.
Вычислительная техника среди сводов часовни.
В России также есть свой суперкомпьютер, он находится в Москве. Его оцениваются как третий по быстроте вычислений в Европе и 18-й в мире. Барселонский MareNostrum делит нагрузку с другим суперкомпьютером в Мадриде и занимает 13-ю позицию в списке самых эффективный суперкомпьютеров в мире.
Башня Жироны в Барселоне.
Часовня, в которой расположился MareNostrum, называется Torre Girona («башня Жироны»). Она была построена в 1860-х семьей Жирона, после чего со временем перешла во владения политехнического университета, который стал использовать часовню в качестве одного из залов для лекций и собраний.
MareNostrum.
Снаружи церквушка осталась почти неизменной, если не считать нового крыльца. Своды, витражи и башенки остались на месте. Внутри также постарались сохранить все в первозданном виде, единственное что серьезно изменилось — это покрытие пола: для того, чтобы выдержать большой вес и возможные перегревания, создали специальные палеты на пол и стеклянные шкафы.
Для размещения MareNostrum были созданы специальные стеклянные шкафы.
Вид высоковычислительной техники в стенах, которым более ста лет, впечатляет. Среди сводов церкви беспрерывно идут вычисления, задействованные в изучении астрофизики, моделирования изменения климата и даже изучения генома.
Внутри башни Жироны.
Суперкомпьютер внутри церкви.
MareNostrum.
Серверные компьютеры.
Суперкомпьютер внутри церкви.
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