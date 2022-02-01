Основные революционеры в истории

Наша история — история революций. С начала времен человек борется за свои права: против правящего класса, против засилья гендерных устоев, против несправедливости, против зла. Другое дело, что результаты иногда получаются обратными — вспомнить, хотя бы, революцию 1917 года, последствия которой Россия расхлебывает до сих пор. Впрочем, сегодня мы хотим поговорить не об этом. В этой статье мы решили вспомнить тех, без кого была бы не мыслима сама революция: эти люди — ее зачинщики и основная движущая сила.
Лев Троцкий
Теоретик и практик марксисткой революции, товарищ Лев Троцкий известен как основатель и первый руководитель Красной Армии. Убит ледорубом.
Панчо Вилья
Хосе Доротео Аранго Арамбула предпочел взять более короткий псевдоним «Панчо Вилья». Под ним он и вошел в историю как печально известный мексиканский революционный генерал.
Мина Кешвар Камаль
Эта афганская защитница женских прав и свобод не побоялась основать Революционную ассоциацию по правам женщин в одной из самых ортодоксальных стран мира. Мина была убита в 1987 году, но дело ее пытается жить и до сих пор
Хосе Мария Пино Суарес
Мексиканский государственный и революционный деятель был убит в далеком 1913 году. Свою жизнь Хосе Мария посвятил борьбе за демократию и социальную справедливость в своей стране.
Сун Ят Сен
Сун Ят Сен — довольно спорная личность, оказавшая большое влияние на становление революционного самосознания китайского рабочего класса.
Чэнь Цзюнмин
Другой китайский революционер, Чэнь значительно менее известен, чем Сун. Несмотря на то, что Чэнь и Сун оба имели схожие цели, методы их значительно различались. В конце концов революционеры закончили борьбой друг против друга — с момента прихода коммунистов к власти имя Чэня стало забываться.
Шандор Петефи
Венгерский поэт Шандор был одной из ключевых фигур венгерской революции 1848 года. Сегодня он является национальным героем страны.
Бомарше
Французский драматург и революционнер, Пьер Бомарше сыграл решающую роль в лоббировании французского правительства от имени американских колоний, во время борьбы за независимость. Перед смертью он также имел влиятельные позиции на ранних этапах Французской революции.
Лорд Байрон
Байрон был английским поэтом, вынужденным покинуть свою страну из-за денежных проблем и многочисленных скандалов в высшем обществе. В Англию он больше не вернулся, зато принял самое деятельное участие в греческой войне за независимость против Османской империи. Сегодня Байрон считается национальным героем Греции.
Джордж Вашингтон
Американский генерал времен Войны за независимость, Джордж Вашингтон стал президентом новой, понявшей свое предназначение нации.
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