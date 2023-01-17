С нами не соскучишься!

8 255 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    Баловство: почему...
  • Михаил Поспелов
    Мне, как связисту, не понятно что есть свободный номер в представлении автора и как к нему можно подключить полсотни ...Чем в Советском С...
  • Yury Shishlov
    В конце 60-х был таким радиохулиганом. Выходил в эфир на средних волнах. Аппаратура была простенькая. Однажды чуть не...Чем в Советском С...

Яркие фасады зданий в Сомали

Весьма необычное внешнее оформление магазинов в столице Сомали Могадишо неизменно удивляет посетителей города. Яркие и порой очень забавные картины украшают стены более ста магазинов, парикмахерских, автосервисов, чайных, кальянных и других детищ малого бизнеса.

Яркие фасады зданий в Сомали


Все эти произведения искусства создал коммерческий художник Муавие Хуссейн Сиду, известный как Shik Shik. С 12 лет он в своей неповторимой манере оформляет фасады торговых точек Могадишо, вдохновляясь местной повседневной жизнью. Графически простые рисунки, как правило, информативно и доходчиво объясняют покупателям, что их ждет внутри здания, а яркие краски и смелые линии украшают городской пейзаж.
фотопроект реклама Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

Яркие фасады зданий в Сомали

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


gbird,odnoklassniki,tumblr,livejournal" />

Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх