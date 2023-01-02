Некоторые породы собак могут быть весьма дорогими. Это в определенной степени зависит от самой породы, местного спроса и предложения и прочих факторов, однако существуют определенные общие критерии, которые влияют на стоимость четвероногих. Вот 10 самых дорогих пород собак, которые не по карману большинству любителей животных.
10. Ирландский волкодав
Эта гигантская «конфетка» может выглядеть как оборотень из Гарри Поттера, хотя на самом деле ирландский волкодав является очень милым псом с характером тихой дворняжки и очень древней историей (7000 лет до н.э.). Огромных размеров собаки с милыми мордами отлично подходят для охраны дворовой территории, если бы не одно но… Стоимость щенка колеблется в районе 2000 долларов.
9. Ландсир
Собаки этой разновидности Ньюфаундленда считаются очень ласковыми, плюс к этому они являются отличными пловцами, у которых не капает из пасти слюна (что свойственно некоторым породам больших собак). Ландсир считается быстрой, неутомимой и легкообучаемой породой с шерстью, за которой легко ухаживать. Что ж, эти щенки также стоят не меньше 2000$ за штуку.
8. Норфолк терьер
Эти крошечные собаки абсолютно бесстрашны и иногда очень упрямы. Но их нельзя назвать агрессивными. На самом деле они просто стараются показать свою значимость с помощью лая, как и большинство собак маленьких пород. Щенки этих счастливых, уверенных в себе и лихих псов стоят примерно 2000$. Но если вы нуждаетесь в идеальном маленьком четвероногом друге, высокая цена не должна вас пугать.
7. Черный русский терьер
Этот нежный гигант, известный как черный русский терьер, является одаренным, послушным, ловким псом, который умеет отлично охранять как хозяина, так и территорию. И хотя он выглядит как типичный шотландский терьер, потенциала в нем гораздо больше, чем многие могут подумать. Кроме того, черный русский терьер отлично ладит с детьми и шикарно смотрится, что и объясняет среднюю стоимость щенка в 2000$.
6. Французский бульдог
Французский бульдог — собака-мечта для хозяина квартиры соответствующих размеров. Эта, на первый взгляд, вальяжная (кто-то может сказать ленивая) порода довольно игрива и легко поддается дрессировке. Как и любая маленькая, но сильная собака, она может быть немного упрямой. Тем не менее, совокупность всех ее положительных качеств оценивается в 2050$ за щенка.
5. Староанглийский бульдог
На самом деле староанглийский бульдог не то же самое, что и старый английский бульдог. Эта американская версия вновь созданной в 1970-х породы, которая очень похожа на своего двоюродного брата, была официально зарегистрирована только в 2104 году. Возможно, именно поэтому щенки староанглийского бульдога стоят не менее 2150$.
4. Пикардийская овчарка
И хотя пикардийская овчарка может выглядеть как потрепанная собачонка, ценник на ее щенков не становится ниже, и на сегодняшний день составляет 2250$. Кстати, эта очень умная, игривая и, казалось бы, непритязательная собака имеет довольно придирчивый вкус.
3. Португальская водяная собака
На первый взгляд португальская водяная собака кажется пугающе большой. Но на самом деле это очень ласковый, веселый и энергичный пес, известный своим мужеством и интеллектом, который не раз показывал великолепные результаты на многих спортивных и разведывательных соревнованиях и удосуживался высоких наград в категориях «ловкость» и «послушание». Согласитесь, такие таланты не могут стоить дешево. Поэтому вам придется выложить около 2500$ за щенка.
2. Тибетский мастиф
Несмотря на цену в 3000$ эта древняя порода не является настоящим мастифом. Она была выведена специально для работы в особых условиях дикой природы. Мужественный и верный тибетский мастиф сможет защитить вас даже от медведя, если вам доведется наткнуться на него в лесу. Такую собаку не рекомендуется держать в квартире или доме с небольшим участком, поскольку для ее полноценного развития нужно намного больше места.
1. Аргентинский дог
Эта большая мускулистая бойцовая собака с короткой белой шерстью, похожая на питбуля, запрещена во многих странах. Тем не менее, в Аргентине порода считается охотничьей (особенно на диких кабанов). Аргентинский дог прекрасно ладит с детьми и другими животными, если воспитывается людьми со щенячьего возраста. Некоторые аргентинские доги бывают пятнистыми, но такой окрас считается недостатком, поэтому за пятнистого щенка вы, скорее всего, получите скидку. Белый же обойдется вам в 4000$.
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