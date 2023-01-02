Некоторые породы собак могут быть весьма дорогими. Это в определенной степени зависит от самой породы, местного спроса и предложения и прочих факторов, однако существуют определенные общие критерии, которые влияют на стоимость четвероногих. Вот 10 самых дорогих пород собак, которые не по карману большинству любителей животных.



10. Ирландский волкодав

9. Ландсир

8. Норфолк терьер

7. Черный русский терьер

6. Французский бульдог

5. Староанглийский бульдог

4. Пикардийская овчарка

3. Португальская водяная собака

2. Тибетский мастиф

1. Аргентинский дог