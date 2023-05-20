5 вариантов, как приготовить аппетитные горячие бутерброды (их можно есть и холодными)

В разгар жары практически не хочется есть, и как правило большинство людей предпочитает покупать фаст-фуд, а не готовить дома. Но когда магазинная еда изрядно надоела, а стоять часами у плиты нет сил и желания, дабы приготовить «десять» блюд, на помощь приходят горячие бутерброды, которые, кстати, и в холодном виде весьма хороши!
1. С пикантными копчёными колбасками
Горячие бутерброды с охотничьими колбасками. \ Фото: kizlarsoruyor.com.
Для тех, кто любит сытные перекусы, заменяющие полноценные завтраки, обеды и даже ужины – бутерброды с копчёными пикантными колбасками, помидорами и нутом – то, что нужно.
Ингредиенты:
• Булочки бутербродные круглые - 3-4 шт;
• Колбаски охотничьи - 3-4 шт;
• Перец чили - 1 шт;
• Помидоры коктейльные - 4-6 шт;
• Масло оливковое - по вкусу;
• Нут консервированный - 400 г;
• Соль морская - по вкусу;
• Перец чёрный молотый - по вкусу;
• Лимоны - 0,5 шт;
• Руккола - 1 маленький пучок.
Горячие бутерброды с пикантными копчёными колбасками. \ Фото: zomato.com.
Способ приготовления:
• Помидоры вымыть;
• Нарезать на четыре части;
• Перец чили вымыть;
• Удалить плодоножку и семена;
• Мякоть нарезать тонкими полосками;
• Переложить в миску;
• Добавить помидоры;
• Заправить оливковым маслом;
• Приправить солью и перцем по вкусу;
• Аккуратно перемешать и дать настояться;
• Жидкость из нута слить и несколько раз промыть под холодной проточной водой;
• После переложить в кастрюлю с толстым дном;
• Прогреть и периодически помешивая, готовить три-четыре минуты;
• Затем переложить в чашу блендера;
• Сдобрить оливковым маслом, солью и перцем;
• Перебить до однородной массы;
• Получившуюся смесь переложить в миску к помидорам с перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Колбаски нарезать кружками толщиной 0,5 см;
• Обжарить на сухой сковородке до румяной корочки со всех сторон;
• Булочки разрезать вдоль на две равные части;
• Смазать нутово-помидорной намазкой;
• Сверху выложить пикантную колбаску, листочки рукколы и ещё слой намазки по желанию.
2. С козьим сыром и стручковой фасолью
Бутерброды со стручковой фасолью. \ Фото: wordpress.com.
Бутерброды со стручковой фасолью звучат весьма подозрительно, но от того не менее соблазнительно. А если ко всему прочему добавить нежнейший козий сыр, то гарантированно захочется добавки, ведь сочетание ингредиентов – просто bellissimo.
Ингредиенты:
• Хлеб ржаной или зерновой - 4 кусочка;
• Фасоль стручковая - 150 г;
• Козий сыр - 50 г;
• Лук зелёный - 2-3 пера;
• Ядра грецких орехов - 4-5 шт;
• Масло оливковое - 2,5 ч.л;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный по вкусу.
Горячие бутерброды со стручковой фасолью и сыром. \ Фото: findglocal.com.
Способ приготовления:
• Стручковую фасоль и лук вымыть;
• Откинуть на дуршлаг;
• Дать воде стечь;
• Затем фасоль нарезать на несколько равных частей;
• Лук также нарезать на несколько частей;
• Обжарить на оливковом масле около минуты;
• После добавить нарезанную фасоль;
• Приправить солью и перцем;
• Аккуратно перемешать;
• Готовить пять-шесть минут;
• На другой сковороде обжарить хлеб со всех сторон до золотистой корочки;
• Выложить обжаренную фасоль с луком на ломтики хлеба;
• Сверху посыпать раскрошенным козьим сыром и измельчёнными грецкими орехами;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Подать к столу.
3. С помидорами и сыром
Горячие бутерброды с помидорами и сыром. \ Фото: twitter.com.
Нет ничего проще простого, чем приготовить вкуснейшие горячие бутерброды с помидорами под сырным соусом.
Ингредиенты:
• Хлеб ржаной - 4 кусочка;
• Помидоры среднего размера - 2 шт;
• Масло сливочное - 100 г;
• Лук фиолетовый маленький - 1 шт;
• Мука - 0,5 стакана;
• Молоко - 1,5 стакана;
• Сыр твёрдый - 100-150 г;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый - по вкусу;
• Петрушка свежая - для украшения.
Бутерброды с сыром и помидорами. \ Фото: mealthy.com.
Способ приготовления:
• Лук очистить;
• Мелко нарезать;
• Обжарить на небольшом количестве сливочного масла примерно три-четыре минуты;
• Затем добавить просеянную через мелкое сито муку;
• Перемешать и тонкой струйкой влить молоко;
• Добавить оставшееся масло;
• Готовить до тех пор, пока смесь не начнёт загустевать;
• Сыр натереть на мелкой тёрке;
• Добавить часть в сковороду с соусом;
• Приправить солью и перцем;
• Хорошенько перемешать;
• Хлеб поджарить со всех сторон;
• Смазать достаточно толстым слоем соуса;
• Сверху выложить несколько кружков помидоров;
• Посыпать тёртым сыром;
• Отправить в микроволновку на пару минут (пока сыр не расплавится);
• Перед подачей ещё раз приправить молотым перцем и посыпать мелкорубленной свежей петрушкой.
4. С крабовыми палочками
Бутерброды с крабовыми палочками. \ Фото: bosskitchen.com.
Быстро, просто и очень-очень вкусно – всё это о бутербродах с крабовыми палочками, которые сможет приготовить даже школьник младших классов.
Ингредиенты:
• Багет - 1 шт;
• Крабовые палочки - 6-8 шт;
• Майонез - для заправки;
• Соль - по вкусу;
• Перец молотый чёрный - по вкусу;
• Петрушка свежая - 3-4 стебля.
Горячие бутерброды с крабовой начинкой. \ Фото: mastercook.com.
Способ приготовления:
• Багет нарезать на три-четыре части;
• Разрезать вдоль каждую часть;
• Крабовые палочки при необходимости разморозить;
• Нарезать кружками, соломкой или натереть на крупной тёрке;
• Переложить в миску;
• Приправить солью, перцем;
• Добавить мелкорубленную петрушку;
• Заправить майонезом;
• Перемешать;
• Получившуюся смесь выложить на ломтики багета;
• Отправить в микроволновку на пару минут.
5. С моцареллой и лососем
Бутерброды с моцареллой и лососем. \ Фото: deliciousmagazine.co.uk.
Такие бутерброды сто процентов мало кого оставят равнодушным. Они одинаково вкусные как в горячем, так и в холодном виде. Хрустящий хлеб, нежный сыр и прокопченная рыбка – звучит отлично, не правда ли?!
Ингредиенты:
• Багет - 1 шт;
• Лосось копчёный филе - 150-200 г;
• Моцарелла - 150-200 г;
• Масло оливковое - 2 ч.л;
• Мёд - 1 ч.л;
• Соус соевый - 1 ст.л;
• Чеснок - 2-3 зубка;
• Лук зелёный - 2-3 пера.
Бутерброды с лососем и сыром. \ Фото: eatthis.com.
Способ приготовления:
• Багет нарезать на несколько равномерных частей;
• Каждую из них разрезать вдоль на две половинки;
• Сбрызнуть оливковым маслом;
• Выложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5-10 минут;
• Сверху на ломтики багета выложить кусочки рыбы и моцареллы;
• В миске смешать соевый соус с пропущенным через пресс чесноком, мёдом и оливковым маслом;
• Получившимся соусом полить бутерброды;
• Сверху посыпать мелкорубленным зелёным луком;
• Подать к столу.
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