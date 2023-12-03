Мясо «по-французски» на новый лад, которое станет еще сытнее
Мясо «по-французски» на постсоветском пространстве можно назвать одним из самых распространенных блюд для торжества. Еще бы! Отбивные с луком и сыром, запеченные в духовке… ну просто пальчики оближешь. Мы же предлагаем немного усовершенствовать это блюдо, сделав его еще вкуснее и сытнее.
Свинину необходимо отбить.
В некоторых ресторанах и кафе это блюдо еще называют «сковородкой». К классическим ингредиентам (мясо, лук, сыр) добавляют помидоры и картофель.
Картофель необходимо натереть на терке, а помидоры и лук нарезать кружочками. Мясо отбить.
Помидоры нарезают кружочками.
Противень смазываем маслом и раскладываем слоями лук, мясо, картофель и помидоры. Смазываем это все майонезом и отправляем в духовку. При температуре 180 градусов выпекать 35-40 минут. За пять минут до готовности блюдо посыпать тертым сыром, чтобы он расплавился.
Картофель натирают на терке.
Т.к. мы уже отступили от классического рецепта, то пойдем еще дальше. Для блюда можно использовать любое мясо, а не только свинину. Однако нужно помнить, что говядину лучше предварительно замариновать. Приятного аппетита!
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