Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Хотя дачный сезон уже в стадии завершения, никогда не поздно пополнять свой арсенал знаний о том, как еще можно благоустроить участок.

Сегодня вниманию читателей потрясающие декорации из габионов для сада.

1. Клумбы

Клумбы из габионов, заполненных обыкновенными камнями — прекрасно подойдут для украшения крыльца.

Такая композиция из лаконичных клумб разного размера выглядит чрезвычайно стильно, а сочетания камней с сочной зеленью растений привлекает внимание и завораживает.

2. Очаг

Открытый очаг из габиона выглядит аккуратно и очень красиво. Такое кострище станет настоящей изюминкой заднего двора и незаменимым атрибутом летних посиделок.

3. Искусственный пруд

Декоративный пруд из габиона.

Искусственные водоемы — это всегда прекрасное украшение дачного участка. Сконструировать декоративный пруд можно из габиона. Габионная сетка достаточно пластична, поэтому форму и размер обозначаете Вы сами. К тому же цена такой сетки достаточно демократична, а приобрести ее можно в любом строительном магазине.

4. Колоны

Колоны из габионов.

Оригинальными украшениями двора станут колоны из габионной сетки, заполненной камнями.

5. Садовый камин

Такие колоны можно использовать, как самостоятельный элемент декора или же, как подставки для цветочных горшков, ваз или садовых статуэток.

Садовый камин из габиона — поистине великолепное украшение дачного двора. Помимо основной декоративной функции, открытая топка позволяет любоваться открытым пламенем, вид которого способен создать душевную и романтичную атмосферу во дворе.

6. Кофейный столик

Чудесный кофейный столик, сделанный из габионной сетки, камней и стеклянной столешницы, — то, что нужно для приятного времяпровождения в саду.

7. Обеденный стол

Обеденный стол из габионной сетки.

Из габионной сетки, цветных камней и древесины можно соорудить удобный и красивый обеденный стол для семейных трапез под открытым небом.

8. Барбекю

Барбекю из габионов — настоящая находка для дачного двора, которая позволит насладиться, не только вкуснейшей едой приготовленной собственноручно, но и дизайном, который определяете Вы сами.

9. Бордюры

Декоративные бордюры из габионной сетки, заполненной камнями, уже давно украшают загородные участи на западе. Однако, благодаря своей гибкости и доступности, такие конструкции постепенно завоевывают сердца наших соотечественников. В любом случае высокие прямолинейные парапеты из металла и камня станут лаконичным, и аккуратным обрамлением дачного участка.

10. Садовая скамья

Очаровательная скамейка из дерева и габионов — то, что нужно для комфортных посиделок на свежем воздухе.

11. Фонтан

Изысканный и необычный фонтан из габионной сетки, заполненной камнями, станет настоящей изюминкой любого участка.

12. Патио

Патио из дерева и габионов.

Полукруглая скамья из габионов станет чудесным дополнением небольшого патио с деревянным настилом. Такая уютная площадка станет любимым местом для отдыха в теплое время года.

13. Забор

Ограждение из габионов.

Забор — это визитная карточка любого загородного участка и эта визитная карточка должна быть привлекательной, практичной и надежной. Стильный и практичный забор можно соорудить из габионной сетки, заполненной деревянными спилами вместо традиционных камней.

14. Бортики

Декоративные парапеты.

Невысокие парапеты из габионной сетки, заполненной цветным стеклом помогут не только зонировать пространство, но и станут уникальным украшением дачного участка.

15. Барная стойка

Барная стойка из деревянной столешницы и габионной сетки.

Габионы — доступный и универсальный материал для создания различных предметов мебели декора и ландшафтного дизайна. Эта гибкая сетка может принимать различные формы и заполняться самыми разными материалами. Например, из габинной сетки, обтянутой плотной материей, и узкой деревянной столешницы может получиться замечательная барная стойка.

16. Ограда

Декоративное ограждения из габионов, частично заполненных камнями, которое выглядит, как настоящий арт-объект.

17. Вазы

Чтобы, загородный участок не выглядел скучно и уныло стоит позаботится не только об удобстве, но и о надлежащем декоре. Огромные декоративные вазы, сделанные из габионной сетки и камней, станут достойным украшением сада или крыльца.

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