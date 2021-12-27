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Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Хотя дачный сезон уже в стадии завершения, никогда не поздно пополнять свой арсенал знаний о том, как еще можно благоустроить участок.

Сегодня вниманию читателей потрясающие декорации из габионов для сада.

1. Клумбы

Клумбы из габионов, заполненных обыкновенными камнями — прекрасно подойдут для украшения крыльца.

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Такая композиция из лаконичных клумб разного размера выглядит чрезвычайно стильно, а сочетания камней с сочной зеленью растений привлекает внимание и завораживает.

2. Очаг

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Открытый очаг из габиона выглядит аккуратно и очень красиво. Такое кострище станет настоящей изюминкой заднего двора и незаменимым атрибутом летних посиделок.

3. Искусственный пруд

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Декоративный пруд из габиона. 

Искусственные водоемы — это всегда прекрасное украшение дачного участка. Сконструировать декоративный пруд можно из габиона. Габионная сетка достаточно пластична, поэтому форму и размер обозначаете Вы сами. К тому же цена такой сетки достаточно демократична, а приобрести ее можно в любом строительном магазине.

4. Колоны

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Колоны из габионов. 

Оригинальными украшениями двора станут колоны из габионной сетки, заполненной камнями.

Такие колоны можно использовать, как самостоятельный элемент декора или же, как подставки для цветочных горшков, ваз или садовых статуэток.

5. Садовый камин

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Садовый камин из габиона — поистине великолепное украшение дачного двора. Помимо основной декоративной функции, открытая топка позволяет любоваться открытым пламенем, вид которого способен создать душевную и романтичную атмосферу во дворе.

6. Кофейный столик

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Чудесный кофейный столик, сделанный из габионной сетки, камней и стеклянной столешницы, — то, что нужно для приятного времяпровождения в саду.

7. Обеденный стол

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Обеденный стол из габионной сетки. 

Из габионной сетки, цветных камней и древесины можно соорудить удобный и красивый обеденный стол для семейных трапез под открытым небом.

8. Барбекю

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Барбекю из габионов — настоящая находка для дачного двора, которая позволит насладиться, не только вкуснейшей едой приготовленной собственноручно, но и дизайном, который определяете Вы сами.

9. Бордюры

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Декоративные бордюры из габионной сетки, заполненной камнями, уже давно украшают загородные участи на западе. Однако, благодаря своей гибкости и доступности, такие конструкции постепенно завоевывают сердца наших соотечественников. В любом случае высокие прямолинейные парапеты из металла и камня станут лаконичным, и аккуратным обрамлением дачного участка.

10. Садовая скамья

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Очаровательная скамейка из дерева и габионов — то, что нужно для комфортных посиделок на свежем воздухе.

11. Фонтан

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Изысканный и необычный фонтан из габионной сетки, заполненной камнями, станет настоящей изюминкой любого участка.

12. Патио

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Патио из дерева и габионов. 

Полукруглая скамья из габионов станет чудесным дополнением небольшого патио с деревянным настилом. Такая уютная площадка станет любимым местом для отдыха в теплое время года.

13. Забор

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Ограждение из габионов. 

Забор — это визитная карточка любого загородного участка и эта визитная карточка должна быть привлекательной, практичной и надежной. Стильный и практичный забор можно соорудить из габионной сетки, заполненной деревянными спилами вместо традиционных камней.

14. Бортики

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Декоративные парапеты. 

Невысокие парапеты из габионной сетки, заполненной цветным стеклом помогут не только зонировать пространство, но и станут уникальным украшением дачного участка.

15. Барная стойка

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Барная стойка из деревянной столешницы и габионной сетки. 

Габионы — доступный и универсальный материал для создания различных предметов мебели декора и ландшафтного дизайна. Эта гибкая сетка может принимать различные формы и заполняться самыми разными материалами. Например, из габинной сетки, обтянутой плотной материей, и узкой деревянной столешницы может получиться замечательная барная стойка.

16. Ограда

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Декоративное ограждения из габионов, частично заполненных камнями, которое выглядит, как настоящий арт-объект.

17. Вазы

Идеи использования габионов для оформления загородного участка

Чтобы, загородный участок не выглядел скучно и уныло стоит позаботится не только об удобстве, но и о надлежащем декоре. Огромные декоративные вазы, сделанные из габионной сетки и камней, станут достойным украшением сада или крыльца.

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