Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Перед вами уникальные снимки гарема шаха Насер ад-Дин Шах Каджар, властвовавшего в Иране с 1848 по 1895 год.







Одной из многочисленных страстей Шаха Каджара была фотография. Фотографировать ему нравилось ещё в детстве, а когда он пришёл к власти, то принял решение создать у себя во дворце первую официальную фотостудию.







Ад-Дин Шах Каджар и фотограф Севрюгин перед фотосъёмкой.



В 1870-х годах в Тегеране открыл своё ателье русский фотограф Антон Севрюгин, который и стал придворным фотографом иранского правителя. Севрюгин создал фотолетопись Ирана и за свои заслуги был награждён почётным титулом.







Русский фотограф мог снимать самого шаха, его родственников мужского пола, придворных и слуг. А за собой Каджар, ярый поклонник фото, оставил право снимать свой гарем, в котором у него было, по свидетельствам историков, около 100 наложниц.







Полнота — главный критерий красоты.



Известно, что фотографии Насер эд-Дин Шах печатал сам в дворцовой лаборатории и хранил в атласных альбомах в своём дворце Голестан, где в настоящее время находится музей.







Несравненная Анис аль-Долех — любимая жена шаха (справа).



Экстраординарность фотографий его наложниц заключается в том, что по шиитским законам в то время было непозволительно снимать лица людей, а тем более лица женщин. И только самый могущественный человек в стране мог себе позволить нарушить закон.







Анис аль-Долех или Задушевный Друг Державы.







Несравненная Анис аль-Долех (сидит).



Фотографии женщин оспаривают общепринятое представление о жизни в гареме — шахские жёны выглядят вполне современными для того времени и уверенными в себе, они спокойно смотрят в объектив фотоаппарата, не кокетничая и не робея.







Насер ад-Дин Шах Каджар c некоторыми женщинами из гарема.



Можно даже предположить, что у жен в гареме были дружественные отношения — на некоторых фотографиях запечатлены группы на пикнике.







Гарем на пикнике.







Худобой обитательницы гарема не страдали.



По фотографиям можно судить о вкусах иранского монарха — все женщины в теле, со сросшимися густыми бровями и хорошо заметными усиками. Хорошо видно, что женщины не страдали от голода и не были обременены физической работой. Знатоки поговаривают, что в коллекции Голестана есть даже фото в стиле ню, но они надёжно спрятаны.







Дамы из гарема в балетных пачках.







На многих фото наложницы гарема запечатлены в коротких пышных юбках наподобие балетных пачек (шалитех). И это неслучайно.



Известно, что в 1873 году Насер эд-Дин Шах по приглашению Александра II побывал в Санкт-Петербурге и посетил балет. По легенде, он так был очарован русскими танцовщицами, что и для своих женщин ввел шалитех. Правда, от мусульманских платков наложницы могли отказаться только перед фотокамерой. Впрочем, не исключено, что это только легенда.







Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)