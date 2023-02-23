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Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Перед вами уникальные снимки гарема шаха Насер ад-Дин Шах Каджар, властвовавшего в Иране с 1848 по 1895 год.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Одной из многочисленных страстей Шаха Каджара была фотография. Фотографировать ему нравилось ещё в детстве, а когда он пришёл к власти, то принял решение создать у себя во дворце первую официальную фотостудию.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Ад-Дин Шах Каджар и фотограф Севрюгин перед фотосъёмкой.

В 1870-х годах в Тегеране открыл своё ателье русский фотограф Антон Севрюгин, который и стал придворным фотографом иранского правителя. Севрюгин создал фотолетопись Ирана и за свои заслуги был награждён почётным титулом.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Русский фотограф мог снимать самого шаха, его родственников мужского пола, придворных и слуг. А за собой Каджар, ярый поклонник фото, оставил право снимать свой гарем, в котором у него было, по свидетельствам историков, около 100 наложниц.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Полнота — главный критерий красоты.

Известно, что фотографии Насер эд-Дин Шах печатал сам в дворцовой лаборатории и хранил в атласных альбомах в своём дворце Голестан, где в настоящее время находится музей.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Несравненная Анис аль-Долех — любимая жена шаха (справа).

Экстраординарность фотографий его наложниц заключается в том, что по шиитским законам в то время было непозволительно снимать лица людей, а тем более лица женщин. И только самый могущественный человек в стране мог себе позволить нарушить закон.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Анис аль-Долех или Задушевный Друг Державы.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Несравненная Анис аль-Долех (сидит).

Фотографии женщин оспаривают общепринятое представление о жизни в гареме — шахские жёны выглядят вполне современными для того времени и уверенными в себе, они спокойно смотрят в объектив фотоаппарата, не кокетничая и не робея.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Насер ад-Дин Шах Каджар c некоторыми женщинами из гарема.

Можно даже предположить, что у жен в гареме были дружественные отношения — на некоторых фотографиях запечатлены группы на пикнике.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Гарем на пикнике.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Худобой обитательницы гарема не страдали.

По фотографиям можно судить о вкусах иранского монарха — все женщины в теле, со сросшимися густыми бровями и хорошо заметными усиками. Хорошо видно, что женщины не страдали от голода и не были обременены физической работой. Знатоки поговаривают, что в коллекции Голестана есть даже фото в стиле ню, но они надёжно спрятаны.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

Дамы из гарема в балетных пачках.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха

На многих фото наложницы гарема запечатлены в коротких пышных юбках наподобие балетных пачек (шалитех). И это неслучайно.

Известно, что в 1873 году Насер эд-Дин Шах по приглашению Александра II побывал в Санкт-Петербурге и посетил балет. По легенде, он так был очарован русскими танцовщицами, что и для своих женщин ввел шалитех. Правда, от мусульманских платков наложницы могли отказаться только перед фотокамерой. Впрочем, не исключено, что это только легенда.

Так выглядели несравненные женщины иранского шаха


 

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