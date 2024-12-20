Страшные тайны СССР

В Советском Союзе секреты хранить умели и любили. Так, собственно, проще управлять страной, граждане которой живут под девизом «меньше знаешь — лучше спишь». И гласность, и последующий развал Страны Советов так и не смогли пробиться сквозь полувековую броню недомолвок и откровенной лжи.
Что, к примеру, скрывалось за кулисами Карибского кризиса?
Лунная программа
К 60-м годам прошлого века СССР лидировал в космической гонке. Первый спутник, первое животное, первый человек — так как же вышло, что на Луну поспели все же американцы? До самого 1981 года Советский Союз вообще отрицал существование пилотируемой лунной программы — пока спутник Космос-434 не вошел в атмосферу над Австралией. Тогда пришлось признать, что это был экспериментальный космический корабль к Луне, но никаких других деталей программы неизвестно до сих пор.
Портативная ядерная бомба
Слухи о том, что Советский Союз разработал портативное ядерное оружие оказались правдой. Незабвенной памяти генерал Лебедь проговорился западной прессе, что сам видел эти ядерные устройства. Так называемый «ядерный ранец» РЯ-6 весом в 25 килограммов и мощностью в одну килотонну стоял на вооружении ГРУ.
Биологическое оружие
По слухам, биологическое оружие появилось у Страны Советов еще во время Второй мировой войны. Западные эксперты и сейчас полагают, что в 1942 году советские ученые заражали немецких захватчиков туляремией, которую переносили предварительно зараженные крысы.
Карибский кризис
В 1962 году прошли несколько раундов тайных переговоров между Никитой Хрущевым, Раулем Кастро и Энресто Че Геварой. Результаты всем хорошо известны: Куба согласилась разместить на своей территории ядерное оружие — но что мог обещать руководитель СССР в обмен на такой риск?
Операция «Флейта»
Всем известно, что американцы проводили опыты по использованию психотропных препаратов над своими солдатами. Руководитель направления, ученые Кен Алибек, стал перебежчиком и возглавил разработку психотропных препаратов уже под разработкой КГБ. Операция «Флейта» проходила в несколько этапов: убийства, похищения, перевербовка шли с применением новейших психотропных средств.
Бункер последнего удара
Секретный подземный бункер «Грот» уже не один раз «светился» в прессе. Каждый раз существование этого динозавра времен СССР объяснялось иначе — то уран здесь вырабатывают, то убежище для правительства строят. Американцы долгое время полагали (и, может быть, они были правы), что здесь расположен секретный штаб ракетно-стратегических сил «ответного удара».
Золото партии
Наверно, самым лакомым секретом постсоветского периода является вопрос, куда на самом деле девалось пресловутое «золото партии». Огромные, поистине невероятные суммы денег в золоте оставались у партии коммунистов уже после развала СССР. А потом просто растворились в воздухе.
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