10 таинственных цивилизаций, от которых почти ничего не осталось, а жаль

Сохранившиеся до наших дней развалины великолепных дворцов и храмов не только напоминают нам, что ничто не вечно под луной, но и заставляют задуматься: а из чего будет состоять культурный слой нашего времени, когда до него доберутся будущие учёные? Из планшетов и смартфонов?..
Предлагаем вашему вниманию десять древних цивилизаций, культура которых практически утрачена, но всё-таки кое-что мы о них знаем.
Майя
Классический пример цивилизации, большая часть наследия которой безвозвратно утеряна. Изумительно красивые дворцы и целые города некогда могущественного народа, населявшего полуостров Юкатан (территория современной Мексики, Белиза и Гватемалы), сейчас практически разрушены или поглощены джунглями.
Расцвет цивилизации майя пришёлся на первое тысячелетие нашей эры: они создали сложный календарь, придумали письменность и математические формулы, разработали инженерные конструкции, позволявшие им строить огромные пирамиды и многоступенчатые системы орошения сельскохозяйственных угодий.
Постепенное угасание цивилизации началось около 900-го года, то есть задолго до визита Христофора Колумба на американский континент. Историки до сих пор точно не знают, что послужило причиной утраты былого могущества и гибели майя, однако, по некоторым версиям, виной всему — междоусобные войны и ухудшение климата, в результате которого начался голод, и майя были вынуждены покинуть свои города.
Индская цивилизация
Одну из величайших цивилизаций древности называют также Хараппской (город Хараппа был одним из её центров). Число жителей долины реки Инд в период расцвета цивилизации достигало 5 млн человек — около 10% от общего населения мира на то время.
Хараппцы могли похвастаться развитой металлургией, монументальной архитектурой, скульптурой, живописью и уникальной письменностью, которая, кстати, до сих пор не расшифрована. Индский народ активно торговал с Месопотамией, Шумером, Аравией и государствами Средней Азии.
Высокий уровень культуры и промышленности не спас хараппскую цивилизацию от гибели: примерно 3,5 тысячи лет назад большая часть населения долины переместилась на юго-восток, оставив огромные города с широкими проспектами, многоэтажными домами и системой водопровода.
Наиболее вероятной причиной ухода хараппцев с насиженного места считается ухудшение природных условий. В течение нескольких веков переселенцы утратили практически все достижения предков, а последние носители хараппской культуры были уничтожены вторжением ариев.
Остров Пасхи
Заселение острова началось, по некоторым данным, около 300-го года нашей эры, первые жители прибыли из Восточной Полинезии на огромных лодках, позволявших преодолевать огромные расстояния.
До прихода на Рапа-Нуи (местное название острова) европейцев здесь проживало два племени: «длинноухие», которые создали знаменитые изваяния моаи, и «короткоухие», которые фактически были на положении рабов. В XVI-м веке «короткоухие» подняли восстание, в результате которого практически все представители господствующего народа были уничтожены, а их культура и письменность быстро пришли в упадок.
Сейчас о цивилизации древних рапануйцев практически ничего неизвестно. По мнению учёных, период её расцвета был совсем недолгим и закончился с вырубкой лесов около 1200-го года, после чего население острова начало сокращаться — большинство перебрались на другие острова, а остальных добили «короткоухие».
Чатал-Хююк
Чатал-Хююк — один из самых древних городов мира: его история началась более 9,5 тысяч лет назад. Город был частью достаточно развитой неолитической цивилизации, существовавшей на территории современной Турции.
От большинства других поселений того периода Чатал-Хююк отличает уникальная архитектура: в городе не было улиц в современном понимании этого слова, дома строились вплотную друг к другу, а входили в них через крышу. Жители занимались земледелием и животноводством, выращивали пшеницу и бобовые, собирали орехи и фрукты. Большинство орудий труда они изготавливали из обсидиана, причём обеспечивали ими и другие поселения.
Чатал-Хююк для своего времени был настоящим мегаполисом — его население насчитывало около десяти тысяч человек, а археологические находки свидетельствуют о сложном общественно-политическом устройстве города и развитой культуре. Что заставило жителей покинуть город с более чем 2000-летней историей, неизвестно.
Кахокия
Расположенные на территории американского штата Иллинойс курганы Кахокии — всё, что осталось от цивилизации индейцев, существовавшей здесь задолго до прихода европейцев. Кахокия долгое время была крупнейшим городом Северной Америки, её площадь составляла больше 15-ти км2, а население достигало 40 тысяч человек.
109 курганов, сохранившихся до нашего времени, — часть церемониального комплекса, где проводились различные религиозные торжества. В центре комплекса расположен знаменитый четырёхъярусный Монахов курган, размеры которого поистине грандиозны — 28 метров в высоту и 290 метров в длину.
Некоторые археологические находки свидетельствуют о том, что индейцы с берегов Миссисипи были прекрасными художниками, скульпторами и архитекторами. Они создавали украшения из меди и ракушек, украшали стены храмов искусным орнаментом и изображениями богов и даже разработали сложнейшую систему орошения полей, в которой использовались воды рек Миссисипи и Иллинойс.
Около 1200-го года жители начали покидать город, по мнению некоторых учёных, из-за ужасающей санитарной обстановки, которая стала причиной многочисленных эпидемий и голода.
Гёбекли-Тепе
Храмовый комплекс Гёбекли-Тепе был построен, предположительно, около десяти тысяч лет до нашей эры. Это одно из самых загадочных сооружений древних эпох — о нём практически ничего неизвестно.
«Пузатый холм» (именно так переводится название археологического памятника) находится на юго-востоке современной Турции. Вокруг «Холма» не найдено никаких следов поселения, поэтому историки считают, что он служил основным религиозным сооружением местным кочевым племенам. Скорее всего, в храме постоянно жили несколько служителей культа, а кочевники приходили сюда для проведения обрядов и ритуалов.
Храм построен в форме концентрических окружностей, поверхность его колонн украшена рельефными изображениями животных и людей. В настоящее время изучено лишь около 5% территории комплекса, поэтому археологам только предстоит ответить на многие вопросы, главные из которых — какой народ его создал и кому молились в этом храме.
Ангкор
Ангкор-Ват — одна из самых знаменитых достопримечательностей Камбоджи, однако не все знают, что храмовый комплекс когда-то являлся частью огромного города Ангкор, столицы Кхмерской империи. Расцвет Ангкора пришёлся на 1000–1200 годы нашей эры, а его население, по некоторым оценкам, достигало одного миллиона человек — вероятно, в своё время это был крупнейший город мира.
Существуют разные версии относительно того, почему город пришёл в упадок — от войны до стихийного бедствия. Большая часть руин, представляющих собой замечательные образцы индуистской архитектуры, заросла джунглями, что затрудняет их исследование.
Фирузкух
Великолепный Джамский минарет — единственная уцелевшая до нашего времени постройка города Фирузкух («Бирюзовая гора»), столицы империи гуридов, в состав которой входили территории современного Афганистана, Пакистана и Ирана.
Минарет построен в конце XII-го века в честь победы султана Гияз-ад-Дина над газневидами и был одним из главных культовых сооружений города, однако всего через несколько десятилетий войско Чингисхана стёрло Фирузкух с лица земли, и о минарете надолго забыли.
К сожалению, из-за труднодоступности памятника и нестабильной обстановки в Афганистане археологи до сих пор не могут начать полноценные раскопки в этой местности. Недавно специалисты забили тревогу: наводнения и землетрясения могут разрушить минарет, поэтому в срочном порядке разрабатывается система мер по его укреплению и восстановлению, ведь это единственный в своём роде образец средневековой культуры гуридов.
Ния
Более 1,5 тысяч лет назад Ния была цветущим оазисом, в котором останавливались на отдых караваны, идущие по Великому Шёлковому пути, хотя догадаться об этом трудно — сейчас здесь пустыня, посреди которой расположился небольшой посёлок Ния, входящий в состав Синъцзян-Уйгурской автономной области Китая.
Пустыня надёжно спрятала руины деревянных домов, храмов и дворцов, поэтому о существовании здесь огромного города долгое время никто не подозревал. Ния стала настоящей сокровищницей для археологов: здесь найдены следы множества культур и народов, которых связывал между собой Шёлковый путь. В город тысячами прибывали купцы, учёные, паломники и всевозможные авантюристы, что превратило его в кипящий котёл, в котором «варились» цивилизации Китая, Европы, Африки и Центральной Азии.
Постепенно Шёлковый путь потерял своё значение: торговцы всё чаще предпочитали морские путешествия, поэтому Ния пришла в упадок. Сейчас остатки этого уникального культурно-исторического образования тщательно изучают археологи.
Поселение на Набта-Плайя
Трудно поверить, но на территории современной Сахары когда-то жил народ с высокоразвитой культурой и наукой — об этом свидетельствуют остатки древней обсерватории, которая, предположительно, была построена 7–6,5 тысяч лет до нашей эры.
Жители поселения на берегу озера Набта-Плайя умели обжигать и расписывать керамику, занимались скотоводством и земледелием.
Астрономическое сооружение, которое на тысячу лет старше Стоунхенджа, позволяло обитателям этих мест определять день летнего солнцестояния, за которым каждый год следовал разлив озера — так они узнавали, что пора переселяться на «зимние квартиры». Как и многие другие древние города, поселение на озере Набта-Плайя погубил климат — постепенно он становился всё более засушливым, и, в конце концов, люди покинули эти места.
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